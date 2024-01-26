美就業、消費等數據正向 搶賺金融債、投資級債 正對時

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美國國會通過政府臨時支出法案，關門危機暫解，就業、消費與房屋數據都正向，美股攻高，美債殖利率攀升至4％以上，提供較佳收益水準投資機會。投信法人指出，美國政策方向透露經濟軟著陸預期，今年中降息機率仍高，及政府關門危機暫解，中美重啟經濟合作會議，均顯現金融債投資布局較佳時機。

第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈表示，主要央行立場全面轉鴿，降息趨勢確立，以投資級債券、主要金融機構債券為例，投資收益率維持高檔，穩健收息型投資人，買進投資級債券、金融債券，仍具備收息優勢，投資評級較高、收益持穩，未來一旦啟動降息政策，還可望帶動資本利得空間，目前參與投資級債券、金融債券投資，提供長期型投資人較佳投資利基。

新光投等債15+ETF經理人王韻茹認為，今年全球債市迎來降息機遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，現階段趁債券高殖利率時刻搶進，正好趕上全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年度資產配置，現在部局投資級債券ETF，有利於趕上資金流向債市淘金潮，捕捉全球大戶資金動能的多頭行情。

富蘭克林旗下美盛布蘭迪全球機會固定收益基金經理人傑克．麥金泰爾分析，今年貨幣政策的轉折點將使固定收益資產迎來利多，隨著聯邦基金利率升至5.5％，各類債市殖利率也水漲船高，美國高品質投資級債就有5％左右殖利率，高利率新興國家如墨西哥、巴西、哥倫比亞等，更有高達雙位數殖利率水準。且因潛在降息前景，將帶動可觀的債市資本利得機會。

野村投信投資策略部副總張繼文強調，美國經濟軟著陸前景具備實際經濟數據支撐，樂觀但抱持審慎看待聯準會貨幣政策轉向，近期債券資產普遍表現出色，存續期間較長的美國投資級公司債，因為對利率變動的敏感度較高，表現更是領先。美國投資級債券利差仍處於長期均值之上，增加美國高評級企業債券投資吸引力，安全性資產迎來投資契機，長期投資可斟酌布局美國投資級債券。