龍年抗波動 公股銀最愛高股息股

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公股銀愛高股息股三原因

金龍年仍有景氣放緩與地緣政治衝突等變數，市場波動恐怕仍大，公股銀行建議選股心法，要選有訂價能力、獲利穩定，股利率也持續成長的優質企業，高股息股票因穩定配息特性，除息後滾入再投資，可創造複利效果。公股券商近日喜歡操作的ETF中，也包括國泰永續高股息、中信中國高股息等。

公股銀表示，雖然市場預期今年主要國家央行皆有可能降息，但總體經濟和投資環境受到景氣放緩、地緣政治衝突影響，可能仍有較高波動，建議聚焦有訂價能力、獲利穩定，股利率也持續成長的優質企業。

相較於主要指數，S&P高股息股票指數，不僅股利率高，本益比亦相對便宜，可說是現階段欲參與股市的投資人不可或缺的好選擇；公股銀指出，同時也推薦將標的拓展至全世界，透過結合多重篩選機制及選擇權策略的基金廣納全球優質股息收益。

八大公股券商上周到本周，於台股連跌、又連漲時，幾乎都選擇反向逢低補進部位、逢高獲利了結，其中八大公股券商最喜歡操作的ETF，就包括各種高股息題材的ETF，例如上周公股券商連續五日買超，如復華台灣科技優息、元大高股息、和群益台灣精選高息、中信中國高股息、國泰永續高股息，都是公股券商大量買超的ETF；近兩個交易日，即使台股大漲、公股券商連兩日賣超，仍持續買進中信中國高股息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息。

公股銀分析，統計2000年以來三次美國10年期公債殖利率明顯下滑期間，高股息股票平均報酬率達55.4％，在各資產中表現居冠。主要原因有三，一是央行降息挹注流動性，使資金往風險性資產中尋找更高報酬的標的；二是能配發高股息的企業，通常是現金充裕、企業獲利狀況良好、具備一定產業競爭力，或較不受景氣循環影響的優質公司；三是高股息股票因穩定配息特性，除息後滾入再投資，可創造複利效果，放大財富，受到價值投資者的喜愛。