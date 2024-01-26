利多政策加持 法人：外資有望回流陸股

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大陸政府近期密集推出有力政策，近三日陸港股表現亮眼。對於陸股後市，法人認為，未來在利多政策持續出台下，資金會持續流入陸股債，有機會提前走出黑暗期。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾25日「中國投資展望線上說明會」表示，大陸近期推出的眾多政策將抵銷部分經濟下行風險，並預期2024龍年，大陸經濟將在結構持續轉型同時，延續反彈回升的週期。她預期大陸2024年政策力道將繼續逐步加強，若未來更多財政政策出台有望刺激內需。

根據富達國際專有的在地經濟活動追蹤系統顯示，未來大陸經濟將呈「雙軌」成長形態，會由服務業和工業引領大陸未來的經濟成長，房地產業雖屬於低成長率，已不會使大陸經濟成長失速，大陸政府正致力推動經濟朝「高品質增長」，不會一味地追求數字上的高成長目標。在各產業中，相對看好大陸的消費、尤其是服務消費。

國際法人在過去幾年對陸股有疑慮且大舉撤出陸股，劉培乾指出，未來要有內發式成長，才會讓國際法人改變對陸股的看法，這仍需要一段時間，才能讓國際投資人了解大陸經濟已轉為「高品質」成長模式，若未來企業獲利、工資薪酬以及就業數據跟著上升後，才會讓國際法人重新對陸股產生信心，相信國際資金不會像過去一直持續外流，由於大陸市場會持續拉抬全球經濟成長率，同時也會是全球供應鏈重要一環，因此，預期資金會再回流大陸股債市。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰認為，雖然大陸房市價格的跌勢已經趨緩，大陸政府陸續推出許多刺激政策，由於目前民間消費的數據並未跟上，大陸經濟的復甦需要時間。但聯準會已往「降息階段的初期」邁進，對亞洲出口導向的經濟體是好事，大陸經濟在某種程度上會因此受惠，再加上人行在今年推出更多刺激政策後，大陸經濟可望在今年築底，資本市場或有可能提早反應。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥強調，陸股正持續在低檔反覆測試，儘管大陸官方持續出台相關救市政策，不過在房地產危機以及尚未復甦的消費者信心等原因，短期仍會帶給大陸金融市場沉重的下行壓力，而相關政策效力是否足以使市場信心回流仍有待觀察。