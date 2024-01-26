國泰產捐桌遊 老幼共學安全教育

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為強化對高齡族群及幼童之全齡損防教育，落實公平待客及永續目標，國泰產險透過「不意外系列課程」，持續推廣老幼共學代間教育，於日前捐贈台北市政府教育局「不意外糾察隊」安全教育桌遊200套，期藉由「不意外糾察隊」安全教育桌遊促進祖孫融合互動，傳遞交通安全新知識，降低交通事故意外發生。

據統計顯示，交通事故中每三位即有一位為高齡長者，且占自行車死亡事故比例最高。為此，長期深耕學童交通安全教育的國泰產險，特別將不意外系列課程擴大至高齡族群，與台北市教育局代間學習基地產學合作，推廣老幼共學代間教育，日前於成德國小辦理「行人安全友善．代間攜手同行」學習成果發表會，長者分享實際經驗、學童操作數位教學工具，不僅促進世代間互相學習理解，更藉由活動改變既有認知，傳遞交通安全新知，降低交通事故發生。

翁翠柳表示，該活動具體串聯聯合國永續目標，運用產險業核心職能「損害防阻」，以全齡損防教育為推動目標，針對各年齡層推出多元社會公益專案，透過深入走訪全台各個校園，協助社會大眾建立風險預防觀念，落實公平待客，並號召產、官、學共同參與，以更完善地保障民眾，建構更安全的社會環境，創造出三贏的局面，展現國泰產險實踐公平待客及永續發展的目標與決心。

國泰產險長期推廣「不意外系列活動」，依不同族群風險採取對應方案，運用損害防阻專業、關注各族群不同風險預防。並針對以往校園缺少安全教育專屬教材之痛點提出解決方案，其中「不意外糾察隊」安全教育桌遊即是以108課綱理念與精神設計研發，而「不意外自行車APP」課程則結合「AR擴增實境」創新數位科技開發，透過新型態教學輔助工具及數位學習，讓學童在遊戲中潛移默化建立安全觀念，以確實減少事故發生。