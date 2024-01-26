公益貼圖百萬下載創紀錄 凱基證券 捐款聽損兒

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凱基證券透過創新思維以公益結合投資，與聽障畫家Sheung（黃裳）合作推出公益貼圖「一幣之力用心聽好好說」畫出無聲力量，下載數突破120萬次創新紀錄，並將公益貼圖贊助金額及定期定額優惠活動手續費共計132萬餘元捐贈雅文兒童聽語文教基金會，支持弱勢聽損兒早療計畫，歲末之際再邀請基金會及聽損兒家庭於凱基證券員工餐廳共餐同樂，一起享用響應ESG的綠色食材，迎接即將到來的農曆新年。

凱基證券數位發展處主管洪偉洲表示，為了能實質上幫助聽損兒，此筆款項將支持雅文兒童聽語文教基金會投入聽損兒早療計畫的推動，除了協助聽損兒把握黃金期，及早進行聽力健康管理及一對一的聽語訓練課程，同時提供其父母在情緒上的支持及觀念的建立，讓聽損兒家庭在這條路上獲得完整的「聲援」，也希望讓更多有需要的孩童能夠即時得到必要的療育資源，邁向有聲未來，用心聽好好說。

此外，凱基證券也加入「雅文聽損兒說畫展」愛心企業巡迴活動的行列，一同分享聽損兒充滿「聲」命力的繪畫作品，讓他們的生命故事及天賦才華被更多人看見，畫作將展示於凱基證券員工餐廳。凱基證券員工餐廳協力響應公益之外亦致力推動永續發展，近年陸續獲頒環保署綠色餐廳認證、綠色餐飲指南「綠食先行獎」等殊榮，讓員工從日常餐飲中實踐ESG減碳行動，為國內金融業綠色飲食標竿。