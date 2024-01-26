迎降息 投資級債龍光煥發

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年市場期待已久的美國聯準會升息終點總算到來，12月FOMC會議放鴿，股債市在一片歡欣鼓舞下迎接2024年，「降息」成為下一個熱門投資關鍵字，市場所面對的政策情境基本上是以降息3碼為基礎。目前市場共識為美國經濟軟著陸，開始結束升息周期之際，通膨放緩、經濟成長平穩、迎接降息的金髮女孩環境下，債券市場可望實現新一輪成長動能，美國高評級企業債券迎來相對穩健的投資收益機會，可望風生水起。

高盛估，如果物品獲利穩定和服務價格不再加速攀升，2024年5月核心PCE年增率可望降至2.1％，2024年底降至1.9％。通膨放緩、經濟成長平穩；「一切都剛剛好」的金髮女孩經濟環境，有利滋養投資等級公司債上漲行情。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，歷經2023年第四季的強勁反彈後，美國投資級公司債的價格仍大幅低於過去十年的平均值與票面價格，過去十年當指數價格低於95元以下進場，隨後均有出色表現，目前的美國投資級債價格相當具備投資潛力，正站在極為有利的位置！此外，在聯準會開始降息前，殖利率可能將下行一大段，當前反而是最佳進場機會，當美國公債殖利率趨勢向下，美國投資級公司債在主要債種中表現相對出色，根據歷史統計1995至2019年聯準會停止升息時期平均月數為8.75個月，升息幅度2.25％，美國投資債高達9.29％，顯示暫停升息後，美債殖利率總是下跌，美國投資級公司債表現相對出色。

高盛投資級公司債基金目前持債數目近700檔，以美元投資級債為主，持債比重達98.2％，而美國投資等級債發行企業，大多數營運多以美國國內為主，因此較不易受到地緣政治風險影響基本面，值得投資人納為長期投資的債券資產核心部位，建議投資人依據風險承受度，將資產配置納入美國投資等級債，掌握債市投資良機。