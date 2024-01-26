台中銀升級2服務 臨櫃效率增

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台中銀行為提供客戶更便捷友善的分行服務，打造友善金融環境，落實公平待客的服務精神，在農曆新年前於全台各分行推出「臺幣交易預填單服務」與「實體ATM無卡存款服務」，以降低客戶至分行臨櫃排隊和辦理時間，提升整體服務品質，讓服務更有效率。

台中銀行表示，因應農曆新年前客戶至銀行辦理服務的需求量大增，針對分行臨櫃交易業務的大宗，包含：存摺存款、提款、轉帳、匯款服務，該行推出「臺幣交易預填單服務」，客戶免手寫傳票，只需上網預先填寫資料，隨即預約分行，享優先辦理的服務。預填單服務讓客戶到分行交易前，即可透過線上預填、取號快速完成預備作業，縮短客戶在分行的等候時間，同時，行員亦可直接經由系統核對預填資料，同步提升分行作業效率及客戶滿意度。

此外，台中銀行為增加客戶小額存款的方便性，針對該行臺幣活期性存款帳戶推出「實體ATM無卡存款服務」，客戶無需事先臨櫃申請，免帶金融卡及存摺，只要至該行有存款功能的ATM即可使用無卡存款服務。而為保障帳戶安全，依據主管機關規定，每一活期性存款帳戶之單日最高存入限額為新臺幣3萬元整，讓客戶能享有更便利、更安全的存款體驗。更多詳情可至台中銀行官方網站：https://www.tcbbank.com.tw/。