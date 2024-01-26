來國賓麵包坊 品嘗甜心布朗尼

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西洋情人節「湊巧」撞新年春節，可說是「喜上加喜」，上回這種「好時機」，要追溯到2021年期間，但時值疫情，全國上下過節氣氛不濃，再上回，則要追到2010年，當時大年初一就是西洋情人節，堪稱「甜言蜜語，就是新春報喜」。此次，龍年春節又逢情人夜（大年初五），可說是近年來難得的「雙喜節慶」，加上疫後復甦，都是好消息！國賓麵包房Corner Bakery 63由點心主廚楊文雄領軍，將於2月1日至14日推出情人節限定商品「心心相印布朗尼－龍是為了你」。

國賓麵包房Corner Bakery 63推出情人節限定商品「心心相印布朗尼」售價230元，使用高級比利時巧克力、香氣豐富濃郁的法國發酵奶油、日本低筋麵粉，加入核桃製作成愛心造型，上層是由純天然的紅寶石可可豆所萃取提煉而成的RUBY巧克力，布朗尼綿密口感加上脆口的核桃，搭配浪漫粉色巧克力甜香不膩，完整傳達濃濃愛意。

Corner Bakery 63國賓麵包房（遼寧）營業時間：11：30～21：00，訂購專線：（02）2100-2100分機2388，地址：台北市中山區遼寧街177號2F（捷運南京復興出口1）。Corner Bakery 63國賓麵包房（民生）營業時間：9：00～21：00，訂購專線：（02）2100-2120，地址：台北市民生東路一段2號1F。Corner Bakery 63國賓麵包房（林口A9）營業時間：11：00～22：00，訂購專線：（02）2606-9660，地址：新北市林口區文化三路一段2號1樓（林口A9站環球百貨1F）。