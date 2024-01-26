中華資安獲5A最高評價 五連霸

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資安服務領導品牌中華資安國際於日前公告之112年行政院資安服務廠商評鑑，再度榮獲SOC監控、資安健診、滲透測試、弱點掃描及社交工程演練全項資安服務「A級」最高評價，也是國內唯一連續5年勇奪5A最高評價的資安公司。

評鑑是根據專家學者意見與客戶實際反饋進行評比，對於中華資安國際的專業技術、服務品質、持續創新均給予極高評價。在SOC監控應變部分，中華資安國際是國內唯一整合MDR監控服務者，並將雲端資安納入監控範圍，可以同時監控端點、網路以及雲端，完整防護IT與OT環境；更利用紅藍隊演練，驗證監控的有效性，並以SOAR概念，開發自動化事件偵測應變機制，從偵測、通報到阻擋自動化執行，大幅提升應變時效，團隊也具備優異的惡意程式逆向分析能力與數位鑑識能力，自主研發AI反混淆分析技術，提高拆解加密程式效率。

在滲透測試、弱點掃描等檢測服務部分，中華資安國際有能力發掘別人看不見的資安漏洞或缺口，團隊已經挖掘超過90個以上的國內外重要系統軟體、網站、物聯網設備的重大公共漏洞和暴露漏洞（CVE），也自主研發紅隊協作戰情平台，作為情蒐工具並加速協同作業，提升檢測執行效率；團隊擁有數百張國際資安證照，包括OSCE3、OSDA、CRT等高階少見的資安證照，並整合理論與實務，提供不同等級資安實戰教育訓練，助力台灣資安人才培養。

針對評鑑單位對中華資安國際檢測、監控應變、鑑識調查等全方位資安專業服務的高度肯定，總經理洪進福表示，中華資安國際目前已是台灣最大的MSSP資安託管服務商，去年開始也將業務範圍拓展至海外，包括泰國、越南等東南亞地區，以及美洲、南非等地，戮力成為國際資安服務品牌。

此外，公司也努力從資安服務公司擴展至資安產品公司，推出自主研發產品，包含網路全時側錄與威脅偵測系統SecuTex NP、端點資安控管與偵測系統SecuTex ED，以及硬體式端對端加密通訊系統CypherCom等，協助企業提升資安防禦力，也提升自身獲利能力。