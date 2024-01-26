鑒真發表全新改版eDetector 顧資安

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在國內從政府到企業各單位，無時不刻面臨著嚴峻的資安考驗。擁有多年資安實務經驗的專業數位鑑識公司－鑒真數位日前發表全新升級之雲端及本機版eDetector產品。eDetector可迅速進行端點自動化蒐證分析，更導入AI報告生成、YARA掃描技術，並可介接全球最大之VirusTotal惡意程式情資資料庫，讓數位鑑識與資安事件調查的視野更上一層樓。

鑒真數位執行長黃敬博表示，eDetector自2017推出以來不斷改版，目前因應AI及雲端SAAS模式趨勢，全新改寫核心模組成為可符合大企業及中小企業的彈性擴充架構，解決中小企業無法負擔高額成本的資安專家服務，則可自行使用SAAS模式，配合AI及IOC完成基本資安事件調查，而大企業則需要大規模佈建與大資料量的自動蒐證分析，利用快速的檢索引擎及搭配強大的Google情資，可使IR團隊能於短時間內完成有效完整的資安事件根因調查。

eDetector升級後的端點蒐證鑑識系統，具備雙服務模式：雲端版與本機版，且支援Windows與Linux等作業系統的蒐證分析，可在對蒐集目標主機運作影響最小化的情況下，進行數位跡證與程式分析。

其中，雲端版在端點程式部屬後，可直接透過雲端伺服器之網頁介面監控，進行跨機管理蒐證分析作業。到場的資安業者指出，eDetector為目前國內自行研發最完整之資安調查暨蒐證工具，在資安事件發生初期，資安人員可透過eDetector的快速蒐證功能與高效搜尋分析，偵測惡意程式、並做出動態行為分析，追蹤潛在威脅。

新一代的eDetector功能，讓資安調查工作變得更加高效，使得資安人員能更迅速而準確地應對各種威脅，保護機構和個人的權益，將為台灣資安環境注入一股強大的力量。