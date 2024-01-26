古都台南 躍升科技重鎮

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台南是台灣第一座城市，在今（2024）年迎接台南400，正展現其文化魅力及城市多元發展新風貌；台南市長黃偉哲表示，伴隨臺南科學工業園區（南科）年營收連續三年破兆元，並屢創新產值最高紀錄，南市府團隊持續打造古都台南成為科技新城，是投資、移居、工作的最佳選擇，最適合人們生活居住的環境。

黃偉哲表示，台南擁有世界最先進的高科技產業，也是台灣最早向世界開放的城市，不僅有驕傲的歷史文化，加上物產豐饒、地靈人傑，目前也是產業發展最好、最優越城市，更是世界先進半導體晶片製造生產中心。

打造友善投資環境

南市府持續打造友善投資環境，統計2019至2023年，共新增1,436件投資案，吸引1,958億元投資額，創造2,969億元產值，增加47,867個就業機會，期間並吸引國內外知名大廠如南寶樹脂、台灣創浦、濾能科技、台灣先藝科技（ASM）、台灣艾司摩爾（ASML）、三井outlet、南紡第二期等製造業、高科技產業及服務業進駐，不僅為南市各產業聚落奠定最厚實的基礎，且也讓南市從文化古都，一躍成為與世界接軌的產經重鎮。

黃偉哲指出，隨著南市推動投資單一窗口的設立與運作完善化，已是市府最強而有力的施政，除了輔導既有產業升級轉型、推動新興產業的發展外，也積極招商，同時加速審查作業，協助業者解決各項投資設廠問題及排除投資障礙，推升台南成為投資首選城市。

黃偉哲強調，截至目前南市府已列管的投資案，其中2億元以上重大投資案件有85案，投資額達2,532億元，迄今已有91案完成投資、投資額約1,335億元。

去（2023）年投資會報列管完成投資案件如首次與新光三越合作的南山台南廣場、全球前3大微型線性滑軌之自動化元件大廠直得科技、完成全國首座半導體電子級硫酸循環利用工廠投資的強方科技，以及傳產、高科技及再生能源案等，合計14案、397億元投資額，不僅帶動周邊經濟發展，也為市民帶來更多的就業機會。

雙引擎計畫提升薪資

此外，台南持續推動南科沙崙雙引擎計畫，透過南科台南園區及沙崙智慧綠能科學城的建構，提升台南市產值與薪資水平。

同時，南科作為南部發展已久的科學園區，已有完整科技聚落形成，營業額已連續三年產值破兆，去年1至10月營業額1兆2,174億元，居三大科學園區之冠，也是三大園區中唯一正成長，總就業人數已超過9萬人次。

除了台積電的3奈米、5奈米晶圓廠皆已落腳南科，且伴隨關鍵性3奈米晶圓量產，亦吸引荷蘭ASML、美商應材、日商東京威力科創、美商科林研發、美商科磊、德商創浦集團等外資半導體業紛紛跟進。

台南科學工業園區現階段不僅完整了台南半導體整個產業鏈，也將台南推升成為國際半導體產業矚目焦點，更帶動高收入人口移入，為其注入新的經濟量能。

同時配合南科的蓬勃發展，南市府更積極開發其衛星工業區，如麻豆工業區、七股科工區都已進入招商階段，柳營科工區亦正積極規劃第三期用地，期望透過外溢效益，帶動溪北原縣區的發展，創造人才南漂的趨勢。

再加上，落腳於高鐵台南站腹地旁的沙崙智慧綠能科學城，其以核心區為推動重心（大台南會展中心、資安暨智慧科技研發大樓、台灣智駕測試實驗室、綠能科技示範場域、中央研究院南部院區、成大沙崙醫療服務與創新園區），逐步向外鏈結周邊的研發單位及科學園區或產業園區。

其中備受矚目「大台南會展中心」，擁有室內淨高12公尺無柱的600標準展格空間及多間各式大小會議空間，去年共舉辦16檔展覽，29檔活動，208檔會議，人流超過100萬人次。

「資安暨智慧科技研發大樓」及「綠能科技示範場域」廠商進駐率平均達9成；「成大沙崙醫療服務與創新園區」更將建置664床包含沙崙醫院、兒童醫療中心及傳染症中心；「中央研究院南部院區」二期今年將陸續進駐。

綠能產業園區陸續完工

在該高鐵台南站的核心區之外，尚有綠能產業園區、沙崙健康園區等重大建設將陸續完工，以及看好台南、加碼投資、預計2025年底完工的三井outlet二期，擬引進工商服務及展覽、旅館、商業、研究發展、物流倉儲等設施的高鐵台南站產業專用區武東段276-1及279地號設定地上權招商案，將成為一個涵蓋食衣住行育樂各方面需求的未來科技城。

黃偉哲表示，除了積極招商引資，南市府團隊亦透過親商、安商措施，不僅協助在地中小企業赴海外參展、協助產品拓銷國際，亦結合台南地區優勢產業推動展會活動，進而促進南市經濟發展。