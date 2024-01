文化與科技完美融和 台南頻獲國際媒體肯定

由於台積電屢站上國際舞台,使得臺南這個已建城400年的古都,自去年底首次榮獲英國「國家地理旅遊」雜誌肯定,上榜成為「2024年全球最酷景點」。又甫於今年1月間,獲得知名權威國際媒體CNN,評選為2024最佳造訪地;南市長黃偉哲指出,這兩項的殊榮,臺南都是全臺灣唯一入選的城市,顯見臺南除已蛻變為科技重鎮之外,擁有的各種美食及觀光名勝等,都已經獲得國際上的青睞。

黃偉哲表示,「國家地理旅遊」在去年11月公布2024年全球最酷景點,這份名單列出全球30個最令人興奮的旅遊景點;其中值得注意的是,約有一半的景點位於歐洲,包括著名的龐貝古城和阿爾巴尼亞的山脈等。然而,對於台灣而言,這份名單上只有一個城市脫穎而出,那就是臺南。臺南由於擁有古色古香的歷史建築和美味小吃,而受到了肯定。

再者,CNN亦於今年1月初,將臺南評為2024年最佳參訪地(Where to go in 2024:The best places to visit),CNN主要以臺南美食,包括牛肉湯、蚵仔煎等;自然景觀與美景部分,有左鎮的草山月世界、鹽田的日落美景;歷史人文與新興景點,如色彩繽紛的古廟、酷炫的新博物館等,披露了古都臺南的多元魅力。

黃偉哲強調,臺南這個城市,連續受到了國際媒體肯定,是府城人一大驕傲,也代表這些年,南市府團隊致力推動國際觀光,所做的各種努力,已被國際上看見,期許透過國際媒體的持續報導,讓更多國際觀光客陸續到訪,進而帶動整個地方的經濟更繁榮。