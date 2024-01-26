文化與科技完美融和 台南頻獲國際媒體肯定

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由於台積電屢站上國際舞台，使得臺南這個已建城400年的古都，自去年底首次榮獲英國「國家地理旅遊」雜誌肯定，上榜成為「2024年全球最酷景點」。又甫於今年1月間，獲得知名權威國際媒體CNN，評選為2024最佳造訪地；南市長黃偉哲指出，這兩項的殊榮，臺南都是全臺灣唯一入選的城市，顯見臺南除已蛻變為科技重鎮之外，擁有的各種美食及觀光名勝等，都已經獲得國際上的青睞。

黃偉哲表示，「國家地理旅遊」在去年11月公布2024年全球最酷景點，這份名單列出全球30個最令人興奮的旅遊景點；其中值得注意的是，約有一半的景點位於歐洲，包括著名的龐貝古城和阿爾巴尼亞的山脈等。然而，對於台灣而言，這份名單上只有一個城市脫穎而出，那就是臺南。臺南由於擁有古色古香的歷史建築和美味小吃，而受到了肯定。

再者，CNN亦於今年1月初，將臺南評為2024年最佳參訪地（Where to go in 2024：The best places to visit），CNN主要以臺南美食，包括牛肉湯、蚵仔煎等；自然景觀與美景部分，有左鎮的草山月世界、鹽田的日落美景；歷史人文與新興景點，如色彩繽紛的古廟、酷炫的新博物館等，披露了古都臺南的多元魅力。

黃偉哲強調，臺南這個城市，連續受到了國際媒體肯定，是府城人一大驕傲，也代表這些年，南市府團隊致力推動國際觀光，所做的各種努力，已被國際上看見，期許透過國際媒體的持續報導，讓更多國際觀光客陸續到訪，進而帶動整個地方的經濟更繁榮。