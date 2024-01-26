可愛馬高品質微電車 騎乘優勢多

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可愛馬科技公司為國內微型電動二輪車銷售領先品牌，為因應微型電動二輪車掛牌上路，除了積極推出新車款之外，亦特別研發搭配自有車款專用原廠鋰電池組，全面提升該品牌微型電動二輪車騎乘新趨勢，而且全車系經國內審驗合格，完全合乎上路的規範，將是國人選購微型電動二輪車的最佳品牌。

可愛馬公司長期以來以優質車款與完善的售後服務打下良好品牌形象，出產的車款亦經過市場嚴苛考驗，尤其開始掛牌後至今該公司銷售一直名列前茅，可愛馬公司總經理鄭丞宏表示，為配合掛牌上路，該公司還特別研發推出可愛馬原廠CNS合法鋰電，採48V15AH搭配4A充電器3至4小時即可充飽電，續航里程為50公里（實測數據），如果要擴大行駛範圍還可以優惠價12,000元加購一顆電池。

該公司基於長遠規畫特別研發認證原廠鋰電池與充電器，鋰電池與充電器皆通過台灣CNC檢超安全，且鋰電池僅重4.7kg搭配專用充電器充一小時可跑10公里，輕量又快速，並擁有保障、保證、保固、保險與保護等五大優勢，再加上可針對原廠鋰電池組與搭配車款提供更多的防護機制，如提供充電器1年保固、鋰電池2年保固，並至少還有70％容量等，且可家充與車充兩用，壽命更可長達3至4年，而市售鉛酸電池僅保固6個月至少有70％容量，而且只能車充，壽命僅1.5年左右，整體性價比可愛馬鋰電池高於鉛酸電池近一倍，而且可愛馬鋰電池除過溫、過流、過壓等基本保護外，還有首創充電器5小時定時斷電功能，該電池組還經過富邦產物嚴格認證，並已投保3,000萬產品責任險等，堪稱國內最具品質保證與兼顧安全實用的微型電動二輪車。

目前全車系都可搭配原廠提供新鋰電池上路，且全車系都搭配可愛馬專利FOC向量智慧電控與無刷輪轂馬達，該FOC控制器為針對國內微型電動二輪車騎乘環境研發，使用高階IC精準控制，有起步平穩不會有頓挫感，尤其在法定速限時速25公里以內，加速反應快速且爬坡力道充沛，徹底解決民眾擔心限速25公里是否會有馬力不足的疑慮，而且還具有安全防爆衝設計，及低電壓保護等，整車特性與配備，對於日常生活騎乘相當舒適愜意。