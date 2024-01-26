SYM首發新車JET SL+ 進化亮相

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1月26日至29日於大台南會展中心由台南市政府舉辦2024台南車展盛大展出，在今日開展的台南車展現場，SYM也將最新款的JET SL+於車展亮相展示，並祭出「駕馭王者上市四重送優惠」包括5,000元購車金、分期零利率等多項優惠活動。除了新上市的JET SL+外，SYM也於現場也展示多款熱銷車輛，更加碼推出展場限定購車優惠抽獎，只要現場下訂車展展示的車款，即可抽出多項精美好禮，與新車一起帶回家。

SYM於2023年以38.4％的市占率蟬聯國內機車市場銷售冠軍的殊榮，挾帶著此番氣勢，SYM趁勢於2024年初推出市場熱銷JET車系的改款新車「JET SL+」，在新年的開始就展現搶占市場的氣勢。全新車款JET SL+延續JET車系百冠「賽道王者」的地位，持續進化，讓動力升級且與操控達成完美平衡，且維持車款濃厚的賽事DNA，以「控‧制‧馭」三項主軸為核心推出JET SL+，利用賽事奪冠經驗，進行全面的升級進化。

「熱刀切奶油般的過彎操控」展現JET SL+擁有水冷同級距中最短的1,290mm前後輪軸距，搭配同級最輕量的127kg車重與SYM獨家的A.L.E.H零後仰懸吊技術，造就隨心所欲的操控體驗，「安全至上的制動性能」配備前輪260mm大碟盤，同時搭載BOSCH 10.3 ABS系統與TCS循跡防滑系統，提供充足的制動力外，更有效避免操控失誤造成的打滑風險，配胎升級為MAXXIS R1N性能胎，抓地力再提升。

而「人車合一的駕馭享受」則表現在強悍158c.c水冷動力，最大馬力15ps；最大扭力1.48kg-m，搭配輕量化車身，0-100公尺加速僅需7.5秒。同步優化傳動系統，提供最平衡的性能，歡迎民眾朋友蒞臨台南車展SYM攤位賞車，把握多項購車優惠活動，將新車與精美好禮通通帶回家。