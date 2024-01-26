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速度兄弟安全帽 復古帽體新選擇

  • 工商時報 陳宥學
●TT&CO由高橋廣之先生於2008年創立，風格極具美式復古，專復刻50-70年代帽型。圖／陳宥學
●TT&CO由高橋廣之先生於2008年創立，風格極具美式復古，專復刻50-70年代帽型。圖／陳宥學

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第二屆「2024臺南車展」訂於1月26日至29日在「大臺南會展中心」舉行，首度參展的速度兄弟安全帽以復古安全帽為主要，顛覆眾人對於安全帽的既定印象，在展場上令人眼睛為之一亮，展場位置位於A012，不僅是機車族的必備首選，更是喜歡古物的群眾挖寶的最佳去處。

速度兄弟安全帽店長洋蔥透露，當初自己對於復古一詞特別情有獨鍾，正好家中有親戚在製作安全帽的內襯，因此從小耳濡目染，對於復古安全帽和古物有著相當程度的喜歡，為此才有這家店的誕生，而本次展場上，速度兄弟安全帽以來自日本的品牌TT&CO為主要展品，該品牌由高橋廣之先生於2008年所創立，風格極具美式復古，專復刻50-70 年代帽型，代表作是皮革包邊復古安全帽，在製作上工時較長，其過程由職人一針一線手縫完美完成皮革沿條的縫合作業，可說每頂帽子都注入了職人的靈魂於其中。

除了基本款式外，Only-One系列也非常受到矚目，Only-One系列作品為不定時推出，每件作品在彩繪、舊化、手縫等細節上都展現出職人頂級的製作功力，讓安全帽不只是安全帽也可說是件藝術品，此款式也是該品牌最為暢銷的帽體，洋蔥進一步透漏該次的車展，不僅是讓大家認識速度兄弟安全帽的契機，更是透過展場結交更多喜歡古物和復古安全帽愛好者的好機會，洽詢電話：0920-335-301。

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