PGO TIG霸氣登場 經典J-bubu新色彩，粉嫩吸睛

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PGO地表最強水冷之王TIG以TEC 24耐冠軍王者之姿，蟬聯22年經濟部臺灣精品獎肯定，同時在2024年，受邀參與1月26日至29日「2024臺南車展」，現場除了TIG冠軍車現身外，最受年輕女孩喜歡的經典J-bubu新色彩也將正式亮相。PGO將以TIG 24耐冠軍征戰的實車參展，這無疑是本次車展的最大亮點。TIG 超強水冷動力採用全新 VORTEX 2代引擎，超進化動力系統、耐久性以及運動性，最大馬力達 17.8PS/8,000rpm，馬力重量比為7.58 PWR，性能表現凌駕群雄，成為同級車中的佼佼者。

這場年度盛事，PGO將安排2024年第一季眾所矚目的粉嫩焦點J-bubu文青新色「蜜桃舒芙蕾」（粉紅色）與「蘇打泡泡冰」（粉藍色），復古高雅的車身外型，經典不敗，搭上霧面高質感的車身新色彩，保證粉嫩爆擊在場的各位。J-bubu向來受廣大的女性歡迎，2024年式J-bubu將升級為LED（Class-D）高亮度頭燈，美感與實用性大幅提升在貼心配備上，擁有沙發級舒適坐墊、大容量置物空間、USB QC 2.0快充、輕巧省力中柱…等。

PGO凍漲超有感，台南車展祭出最強優惠，讓農曆年前購車族省最大。PGO摩特動力一直以來視「安全」為企業社會責任，除了全車系搭載德國大廠BOSCH安全系統外，在購車加碼上也為安全作考量。展期購車除了指定車款享原廠購車金12,000元直扣外，全車系將加碼「MUFU雙鏡頭行車紀錄器」以及「訓車期保養大全餐」，讓安全與荷包雙雙有保障。