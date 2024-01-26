台灣二輪部品協會 帶領同業前行

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台灣二輪部品同業促進協會成立於2000年，成立之初積極參與政策修正，協助業者合法經營，摒棄飆車歪風，強調倡導機車精品並非支持不當的行為，而是提倡創新提高品質，並確保業者在法律框架內有合法經營的權利。過去20餘年，協會在國內外市場推廣台灣機車精品，舉辦了眾多活動，包括嘉年華會、機車錦標賽、參觀國際車展、同業考察觀摩等，提升了台灣機車精品的知名度，也促進了業界的交流與合作。

該協會理事長何春達，於2019年當選第七屆理事長，並連任第八屆理事長。何理事長表示，協會將繼續積極參與法規的制定，推動機車精品市場的發展，並強調創新與品質的重要性。並表示，現代科技發展迅猛，協會需要不斷學習適應，以保持在市場上的競爭力。

協會積極參與法規的修正與制定，以確保業者在合法經營的同時，也能遵循環保和交通安全的規範。2005年道路交通管理處罰條例第十六條修正案通過，為整個行業帶來了正面的改變。同時舉辦MAAT年度巡迴積分賽，為業者提供一個展現實力的平台。在2009年道路交通安全規則進行修正，新增排氣管尾管出口角度與高度規定，協會積極參與法規的修正，為業者爭取更多的權益。

2017年環保署在台北市、新北市、桃園市、基隆市及嘉義市試辦改裝排氣管查驗標識，協會積極協助，以確保業者遵循環保政策。此外協會舉辦的二輪部品機車嘉年華會，凝聚了業者與愛好者的熱情，也是業界的年度盛事之一。

20餘載的奮鬥歷程，讓台灣二輪部品同業促進協會成為業界的重要代表，也是機車精品市場的積極推動者，未來將繼續以穩健的步伐，攜手業界夥伴，共同打造繁榮創新的機車精品市場，為台灣機車產業貢獻更多力量。