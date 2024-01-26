宏佳騰新品齊發 海內外拓版圖

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宏佳騰25周年達成優異成就，回顧2023年度，宏佳騰舉辦多場車主活動，同時也發表白牌顛峰之作－絕對力量STR 250特仕版成為市場最佳馬力重量比車款，以及跨界大羊STR 300數度蟬聯黃牌級距銷量冠軍，帶動國內燃油機車銷量成長99％，取得耀眼成績。

另外海外市場亦擴張布局實績大躍進，不只與知名沙灘車品牌BRP合作，成為Youth ATV代工生產廠商，更以ODM模式與韓國Bikebank旗下子公司Dotstation合作，聯手推出全新電動跑旅EV-C1，首批訂單表現亮眼，預計於2024年Q1開始交付，為海外業務帶來新的契機。

展望2024年，宏佳騰將推出多款全新油、電車，進一步擴展產品線，提供消費者更多樣的選擇，滿足多元需求，可望帶動銷售成長50％以上。而門市運營也將迎接新一代產業趨勢，全面配合政策推動油電通路整合計畫，此外，宏佳騰也積極響應政府2025年淨零碳排低污染政策，由個人運具推廣延伸至商務用途，持續推動商務三輪車Ai-2 Gather與多間知名企業攜手合作，包括台灣松下、DHL，並與威速登合作大型電動商務車，滿足不同的商用需求。

宏佳騰著眼未來，以油電共好、互利發展為目標，提供全球速克達愛好者更優質的產品及更安全的未來移動生活，為2024年度創造精彩里程碑。

宏佳騰感謝消費者在2023年給予的熱烈支持，特別祭出雙宏新春優惠方案與大家一同迎接新年，即日起至1月31日，入主宏佳騰機車指定車型可享最多20,000元現金購車折扣或信貸最高48期0利率方案，喜愛電車的消費者也有多款宏佳騰智慧電車購車方案可選擇，輕鬆日付50元起，最低月付只要1,499元便可將智慧雙輪騎回家，活動只到1月31日止，快把握機會在新年享受便利、實惠的出行。