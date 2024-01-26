Ionex光陽電動車 車種齊備

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Ionex光陽電動車參加2024台南車展精銳盡出，並推出許多現場優惠，台南車展現場下訂限定好禮包括輕巧車牌板、車廂收納袋、小瓢蟲清淨機，歡迎蒞臨展場參觀，重機、二輪車區攤位代表號碼：A063。

Ionex光陽電動車擁有各級距車款，1月份購車專屬優惠包括0元啟程：0卡購車、0利率分期、0元交車、0元投保（道路救援險、機車火災險、機車竊盜險）、時尚安全相伴同行：購車贈精選米色安全帽（市價2,200元）、專屬保養品質保障：購指定車款享最高3,000元保養兌換券。

Ionex光陽電動車i-One Air堪稱最輕巧靈活的綠牌電動機車，可滿足消費者對輕鬆駕馭與輕盈出行需求的綠牌電動機車i-One Air，重量只有79公斤，座墊高只有73.8公分，是消費者全新都會輕移動的最佳選擇。

i-One Fly為最高續航力的白牌電動機車，可滿足消費者對高續航力與舒適騎乘需求的雙顆電池機種，續航里程高達180公里，也是消費者全新綠能出行的最佳選擇，另外Rex暴龍系列為兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車，S6 Rex與S7 Rex是針對喜好回歸機能本色，追求自信操駕與自在出行的機車達人所設計。

Ionex S6全能座駕則擁有7.0kW的馬力，從0加速到時速50公里只要3.9秒，極速達到92公里。S6以Ionex S車系的入門機種，性能越級挑戰市場眾多高階車款，能輕鬆滿足都會騎士在各種使用情境下的全方位需求。

Ionex S7R為電車旗艦城市鋼砲，配備ETS兩檔自動變速，是Ionex電動機車的旗艦機種，在全新動力升級之後，S7R的馬力大幅推升到8.3kW馬力，從0加速到時速50公里只需要3.3秒，極速更提升到時速98公里。以KYMCO最先進的造車實力與電動車技術，將S7R的電車旗艦性能推升到前所未有的境界。