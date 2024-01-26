G平方光速動力 電動車改裝首選

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G平方光速動力成立於2019年，是一家在台南專注於電動機車精品改裝和零件批發販售的公司，公司的創立源於對電動機車原廠零件昂貴的觀察，決心提供更經濟實惠的選擇，讓更多電動機車愛好者能夠享受到高品質的改裝服務，同時兼顧預算。

電動機車因其獨特的交換電池技術在台灣掀起一陣風潮，然而原廠零件價格高昂，使部分車主在維修和改裝方面感到困擾。G平方光速動力應運而生，創立動機源自對電動機車原廠零件價格的關注，希望為消費者提供更實惠的選擇，該公司相信，改裝應該是一種樂趣而非奢侈，致力於降低改裝的門檻，讓更多人能夠享受到合法又豐富的駕馭體驗。

G平方光速動力的主要業務包括電動機車精品改裝和零件批發販售。在改裝方面，該公司擁有一支技術優秀且充滿創意的團隊，能夠根據客戶的需求，提供量身定制的改裝方案。無論是外觀升級、性能提升還是功能增強，都能滿足客戶的期望。

此外也提供多種電動機車零件的批發販售服務，包括改裝控制器、改裝馬達等主要零件，以及改裝避震器、煞車制動等各式配件。致力於確保所有提供的零件都具有高品質，並能完美配合電動機車的規格。

電動機車在台灣獲得廣泛的喜愛，但後勤維修方面存在一些盲點。G平方光速動力的維修服務填補空缺，提供了高效且專業的維修服務。該公司位於台南地區，目前已逐漸成為當地電動機車車主過保的首選維修中心，無論是例行保養、緊急維修還是故障排解，都能迅速解決問題，確保每位車主都能安心駕馭電動機車。

G平方光速動力秉持著平價、專業、創新的理念，致力成為電動機車愛好者的最佳夥伴，期待通過不斷的努力和創新，提供更多元、更貼心的服務，共同見證電動車產業的繁榮發展。歡迎車主蒞臨G平方光速動力，打造屬於個人的獨特電動機車之旅。