康騏三輪電動搬運車 名號響亮

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以專業銷售電動二輪車及相關零配件在國內享有盛名的康騏電動車，在國內三輪電動搬運車市場已占有一席之地，除了既有的農漁業搬運需求採購外，也陸續接獲許多產業界室內電動搬運車需求採購，因此特別依據市場需求強化大小規格車款及動力需求供各產業應用，加上後勤維修與備料充裕，已坐穩國內三輪電動搬運車市場翹楚。

康騏電動車表示，近期陸續接到許多產業界採購三輪電動搬運車訂單，因許多產業對於工廠內搬運需求增加所以衍生更多商機，為此該公司也積極推出電動倉儲搬運車，加上原本銷售的三輪電動搬運車即備有大、中、小各式型號款式，完備各式車款，動力電池除了鉛酸電池之外，也可選擇鋰電池，除了可提升客戶更多元的選擇之外，也擴大該公司營運版圖，並據以建置國內電動車系列產品更綿密的銷售網絡，成為專業的電動車銷售商。

另一方面因該公司對電動車系列產品擁有豐富銷售與維修經驗累積，並且不斷持續增加維修人員養成與培訓，只要購買該公司電動車產品維修免煩惱，加上該公司也是國內各式電動車零件大型供應商，因此無論備料或維修都是康騏電動車最大的銷售優勢。

康騏電動車主打店面銷售產品，有各式微型電動二輪車、電動輔助自行車、電動輪椅、老人代步車等，近幾年又深入電動機車專賣店設置與電動車零配件銷售市場，並布局全國銷售通路，甚至國外市場亦有著墨，隨後積極推出三輪電動搬運車並進軍各大批發市場，由於電動搬運車無噪音無空污優勢，因此在國內農漁業搬運需求廣受好評，幾乎各大集散市場都可見該公司電動搬運車穿梭其間。