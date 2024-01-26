獨〉新北國際牌酒店＋1！新北金山凱悅渡假酒店Q3見客

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喜歡泡湯的民眾又有全新選擇！台灣第一間凱悅品牌渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort），將在今（2024）年第三季開始營運，這是凱悅集團在台第四家酒店，也是新北第7家「國際牌」飯店。新北金山凱悅渡假酒店並公開館內重要設施的照片，讓喜歡「逐新飯店而居」的旅人搶先「品香」。

「新北金山凱悅渡假酒店」（酒店位在新北市金山區環金路上，距離知名的金山老街只要5分鐘車程，香火鼎盛的金山財神廟、中角灣衝浪基地、著名的朱銘美術館或是國內外旅客最喜歡的女王頭-野柳地質公園，也只要15-20分鐘即可到達，國際品牌加持加上飯店豐富完整的軟硬體設施，不僅可望成為金山溫泉度假區的指標型飯店，亦勢分食北投、礁溪等溫泉度假區的客源。

新北金山凱悅渡假酒店是金山地區第一間國際品牌豪華酒店，擁有天然溫泉資源，211間客房皆配備專屬溫泉池，還能享受大眾裸湯、屋頂泳池、健身房與兒童悅趣營，酒店更規劃有全日餐廳、宴會廳與婚禮教堂，無論是休閒旅遊、商務會議等需求，皆可提供全方位的服務。

新北金山凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort是由興富發集團投資興建，由凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corporation）經營管理。看好金山地區依山傍海的地理位置，以及豐沛的溫泉資源，特別選擇首度進入台灣市場的「凱悅Hyatt Regency」品牌，並以渡假酒店形式呈現，期待能讓每位旅客感受到凱悅獨特的品牌個性：值得信賴、平易近人與寬廣的視野。

目前在全球超過 40 個國家／地區，一共擁有 200 多間的凱悅（Hyatt Regency）酒店及度假村，無論是渡假勝地或是繁華的市中心，都能看見凱悅品牌不斷的拓展，見證了凱悅品牌銳意進取，持續提升品質與服務的精神。

新北金山凱悅渡假酒店共有211間客房與套房，客房設計以和洋禪風結合大地色系，讓入住旅客能夠從視覺開始放鬆。基礎房型15坪起，客房空間寬敞舒適，規劃沙發區與多媒體電視系統；因應減塑環保意識，在每間客房皆裝置專屬的冷熱飲水機，方便旅客使用。每間客房都有陽台，可以遠眺陽明山景。

基礎客房分為一大床與兩中床房型，一大床採用舒適的200X200公司床型，兩中床則特別採用150X200公司床型，兩位成人亦可輕鬆躺平，因此兩中床房型可入住3-4人，輕鬆應對常見的家庭房需求。酒店擁有溫泉資源，每間客房都規劃專屬溫泉池，在房間就能盡情享受泡湯的樂趣。衛浴空間規劃雙洗手台與乾溼分離設計，並配備免治馬桶。

旅人除可在下榻客房泡湯享受溫泉外，新北金山凱悅渡假酒店酒店也規劃了男女大眾湯，住宿房客可免費使用，來酒店用餐或單純想泡湯的客人也能付費使用。

新北金山凱悅渡假酒店男女大眾湯規劃了兩種截然不同的風格，分別位居兩個樓層，單層空間達140坪，十分寬敞，雖然是室內空間，不過透過雙層門窗與格柵設計，打造出通透的視覺，泡湯時空氣流通更舒適。一間以陽明山景為題，結合木質調禪風設計，打造出明亮的視覺享受；另一間則以陽明山雲霧為靈感，以石牆面與金屬格柵，打造出冷冽神秘的氛圍，兩間大眾湯區每日會依照男女使用對調位置，讓房客兩天都能體會不同的大眾湯設計。酒店同樣規劃有健身房、頂樓泳池與與凱悅悅趣營（CAMP HYATT），悅趣營將打造兒童專屬遊樂區域，未來也將提供多元化的服務，吸引親子客層。

新北金山凱悅渡假酒店設有一間全日餐廳，除了可享受環球美饌之外，更提供別緻隱密的中式包廂與鐵板燒包廂，可享用中式桌宴或日式鐵板美饌，無論商務或家庭聚會都十分合適。同時還有大廳酒吧與外賣商品櫃，提供入住旅客更多選擇。大型無柱宴會廳可接待35桌客人，舉辦各型宴會、展演講座、婚禮喜宴等，喜宴賓客更能選擇在挑高氣派的教堂或是高雅的花園露台進行證婚儀式。

目前新北金山凱悅渡假酒店正積極招募中，現階段以中階主管為主要招募對象，預計可於農曆春節後陸續到任。第二季開始，新北金山凱悅渡假酒店預計在金山當地舉行招募會，吸引吸引在地有志投身於旅館飯店業的人才。