大苑子發龍年紅包 好康優惠等著刮

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搶迎新春龍年到來，連鎖鮮果茶飲品牌「大苑子」今（6）日宣布搶先推出「咚龍咚龍 握福財龍來報到」新春3重好禮活動，除提前發紅包給苑粉們，還有好康優惠等著刮。

大苑子好禮第一重是【握福財龍紅包袋咚咚送】，只要至全台大苑子門市完成單次消費任一飲品，即可獲贈「握福財龍紅包袋」乙組(內含優惠券乙張)，乙組二入，每間門市限量350組數量有限贈完為止。

第二重為自1／26起至2／6，共計12天，【握福財龍，刮刮集字送】，至全台大苑子門市完成「單次」購買「二杯飲品」(含奶酪、加價購商品)，即可獲贈「握福財龍集字刮刮卡」乙張，只要刮中「握」、「福」、「財」、「龍」任一字，即可於下次消費折抵5元；集滿「握福財龍」四張，就可兌換柚美粒一杯；每店限量500張，數量有限贈完為止。

第三重則是「握福財龍」大苑子APP會員加碼送，1／26起至2／6，只要使用大苑子PAY單次消費滿200元，結帳後可獲得專屬轉盤活動網頁，可玩轉盤活動乙次，多種獎項有轉有好康，限量1萬組。

大苑子1月新春福氣新品連發，預祝大家新年好運連連，新品「福桔滿滿」、大杯60元，以多汁金桔加上甘甜梅汁，搭配清爽的茉莉綠茶，層層口感堆疊，滿足味蕾。來自高雄美濃的橙蜜香番茄亦自1／25日起上市，來自獲獎連連的又生農場，是高雄美濃非常具代表性的農產品，汁酸肉甜，口感Q彈有嚼勁，用橙蜜香來祝福年節，各個成果都是美好甜蜜。

大苑子將於1／29推出取自最吉利的諧音「恭喜發財」飲品「柑禧發茶」，大杯70元，香氣濃郁又清爽香甜的柑禧發茶使用台灣南投中寮盛產的茂谷柑鮮搾而成，搭配上甘醇順口的古城錫蘭紅茶，清香順口。「柑禧發茶」，是每年春節期間大苑子必推快閃的節慶飲品，要祝大家新年有好頭彩發大財。

除了好喝的飲品，大苑子1／27起再推出期間限定的莓好爆米花，原價65元，1／27起只要購買任一飲品即可以49元超值加購乙包，是療癒系甜食，可以擔任看電影好夥伴、下午茶新選擇、辦公室常備甜點，希望在農曆新年合家歡聚的時刻能時時陪伴在大家身旁。