龍來台南賞燈會！住晶英送捷絲旅

「臺南400」讓世界看見臺南，獲得美國CNN評選為2024年最值得造訪城市的臺南，即將迎來盛大的「龍耀臺南」臺灣燈會，為長達七天的春節連假帶來觀光熱潮。台南晶英酒店應景推出兩款住房專案：初一（2／10）至初三（2／12）入住「欣欣向龍、福氣龍來」專案即享新春好禮三選一，每人每晚最低5,150元起。2月3日至3月7日則有「搭高鐵遊燈會」專案，平日入住即贈捷絲旅台南虎山館住宿券，每房至多入住四人，每晚7,999元起，訂購高鐵車票再享七折起優惠。

選訂「欣欣向龍、福氣龍來」新春住房專案的房客，每房每晚皆可獲贈好禮三選一，房客可挑選與知名「廣富號」帆布行聯名、外觀彷似吐司麵包造型提袋，實踐永續日常的「好日子」環保食物袋與龍年限定原木餐具組，亦或是兒童陪睡神器九吋-泰迪熊絨毛玩偶。飯店也在過年期間於四樓小學堂策劃「龍Time No See」傳統民俗技藝體驗，年初一邀請畫糖叔叔謝永清，以糖與竹筆描繪獨一無二的甜蜜印記，年初二則由剪紙藝術家謝美鈴，藉由一張紅紙與一把剪刀，攤出令人驚豔的圖騰線條，另有吉祥話拜年、DIY紅包袋以及毛根花盆栽等活動，寓教於樂歡喜過好年。

旅人也可選擇「搭高鐵遊燈會」住房專案前來府城朝聖「龍耀臺南」臺灣燈會，此一年度盛會睽違16年再度於府城舉辦，策展概念結合歷史悠久的安平燈區，以及象徵現代科技發展的高鐵燈區，考量兩地距離，飯店貼心設計的行程包括入住位於舊城區的台南晶英，先至安平遊憩碼頭、林默娘公園與運河沿岸等處欣賞水域融合燈藝的浪漫美景，再使用專案贈送的捷絲旅台南虎山館住宿券安排連住，於「高鐵燈區」感受氣勢磅礡巨型龍年主燈與串聯綠能多媒體的光影藝術，三天兩夜不含早餐每房7,999元起，加碼至多四人同住不加價，揪團同行四人台北至台南高鐵來回最高可省3,240元起。