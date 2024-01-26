美經濟軟著陸有望 標普續創新高 特斯拉瀉12.1％

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美國上季經濟增長強勁，強化市場對於經濟軟著陸的預期，抵銷了部分美企業績遜色的影響，華爾街股市25日開高，標普500指數早盤一度漲約0.6％，連五個交易日創盤中新高，午盤曾回吐多數漲幅，尾盤時段再逼近當日高點，終場收高，連五度寫下收盤新高，三大指數終場皆收紅，唯費城半導體指數小幅下挫。

道瓊工業指數上漲242.74點，或0.64％，以38,049.13點作收；標普500指數上揚25.61點，或0.53％，收4,894.16點；那斯達克指數上揚28.58點，或0.18％，收15,510.50點；費城半導體指數下跌11.08點，或0.25％，收4,472.26點。

數據方面，美國商務部25日公布，去年第四季國內生產毛額（GDP）初值季增年率達3.3％，較第三季修正後的4.9％放緩，但大幅優於市場預期的2％，反映美國經濟持續保持韌性，占美國經濟比重三分之二的消費者支出為經濟擴張的主要推手，該季個人消費支出增加2.8％，僅略低於第三季的水準。

美國勞工部於同日公布數據顯示，上周首次申領失業救濟金人數增加2.5萬人，報21.4萬人，高於預估值20萬人，截至1月13日為止，持續申領人數增2.7萬人至183.3萬人，亦多於預期的182.3萬人。

美國去年12月耐用品訂單持平，市場原先預期增長1.1％，其中，扣除運輸設備後的訂單成長0.6％，漲幅高於預期的0.2％。

另外，美國12月新屋銷售月增8％至以年率計66.4萬間，較11月修訂後的下降9％有所反彈，並高於市場預估的64.5萬間。

GDP數據出爐後，美債殖利率下行，10年期美債殖利率一度跌5.4個基點，報4.12％，對利率較敏感的2年期美債殖利率則下行7.01個基點，來到4.3097厘。

市場對聯準會3月降息的預期也在GDP公布後略為回升，根據CME的FedWatch工具，市場預估3月降息的機率來到49.1％，高於一天前的40.4％。

政經方面，歐洲央行周四宣布，將存款利率維持於4％不變，為連續第三度按兵不動，符合市場預期，歐央承認經濟成長下行、通膨也較12月預期下降，但並未透露決策者考慮是否放鬆貨幣，總裁拉加德（Christine Lagarde）強調，現在討論降息仍為時過早。

個股方面，特斯拉24日公布上季財報，因多次降價促銷，毛利率降至2019年以來最低，並且示警今年的產量、交付量和出貨量成長都將放緩，周四股價急滑12.13％，收在每股182.63美元。

美國「阿拉斯加航空」波音飛機艙門脫落事件過去將近三周，波音依舊深陷品質爭議，美國聯邦航空總署（FAA）24日宣布，暫停波音737 Max的擴產計劃，在其品質控制問題獲得解決之前不會同意該公司擴大生產。波音周四續挫5.72％，收報201.88美元，為表現最差道瓊成份股。

IBM於24日公布上季財報，盈利與獲利皆優於預期，毛利率達到59.1％，寫下1999年以來新高，且本季展望樂觀，激勵其股價周四飆漲9.49％，來到每股190.43美元，為漲幅最大的道瓊成份股。

龍頭科技股25日普遍收高，Google勁揚3.29美元，漲幅2.19％，收報153.64美元；Meta上漲2.48美元，漲幅0.63％，收在393.18美元；微軟揚升2.31美元，漲幅0.57％，收在404.87美元；亞馬遜攀升0.88美元，漲幅0.56％，收157.75美元；蘋果則下滑0.33美元，跌幅0.17％，收報194.17美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲0.04美元，漲幅0.03％，收在116.56美元；日月光ADR攀升0.11美元，漲幅1.16％，收9.63美元；聯電ADR收高0.06美元，漲幅0.73％，以8.27美元作收。