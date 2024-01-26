1／26盤前》輝達、超微都是客戶 這檔營收旺旺來

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●外資台指期空單及借券賣出慘遭軋空，25日台股成功收復萬八，外資台指期及台股現貨終於步調一致偏多。台股分析師認為，外資多方資金攜手在萬八整裝待發，朝著金龍年2萬點邁進。

金兔年封關倒數七天，統計近15年來農曆年前台股表現，封關前十日、前五日漲率為60％、67％，封關日漲率高達80％。華南投顧董事長儲祥生預估，年前台股將維持在萬八附近震盪，由低檔股墊檔演出。富邦投顧董事長蕭乾祥分析，假前買盤縮手情況難免，可準備約5～6成中性水位抱股過年；隨美、日股等領先突破新高，台股由權王台積電帶隊打開「萬八之門」後，AI等主流部隊可望點燃龍年開紅盤氣勢。

●中國人民銀行預告2月5日降準，估將釋出人民幣1兆元的市場流動性，激勵陸股ETF飆漲，25日國內掛牌陸股相關ETF爆量，六檔成交量都逾萬張，漲勢以2倍槓桿型ETF最多，包括富邦恒生國企正2、中信中國50正2 ETF皆漲逾10％，國泰中國A50正2、富邦上證正2、元大滬深300正2 ETF也都漲逾6％。

●近日陸港股市利多消息頻傳，先是23日傳出大陸擬設股市平準基金，接著中國人民銀行於港股24日尾盤宣布降準，令市場信心大振，恒生指數當日漲逾3％。恒指25日再上漲1.96％，重返16,000點；上證指數收漲3.03％，創下2022年3月以來最大單日漲幅，並且收復2,900點整數大關。

●Netflix、艾司摩爾（ASML）等科技財報優於預期，帶動標普500指數再創歷史新高、費城半導體指數也連四日續刷新高點，國內掛牌追蹤美股指數的九檔ETF也受惠美股漲勢，表現相當亮眼。

●半導體測試介面解決方案廠穎崴科技（6515）表示，年初至今，AI領域訂單相當強勁，來自AI及HPC的客戶近期大量下單，主要營運項目中，負責各類高階測試座（Test Socket）產能第一季已滿載，目前接單要到第二季才能交貨，公司對首季營運相當樂觀；市場法人指出，由於輝達（NVIDIA）、超微（AMD）均是穎崴客戶，第一季雖有長假效應，但預估首季營收仍將較上季具雙位數起跳增長實力，全年營運也將顯著優於去年。

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●台積電25日帶領台股在22個月後再度站上萬八。中信、新光、安聯、群益、元大投信等五大投信認為，台股後續呈偏多向上格局，農曆年前可望再挑戰新高，建議年前抱緊半導體過新年，鎖住2024年由AI紅利帶旺的半導體「龍光煥發」財。

●交通部25日表示，在輝達、超微等國際AI大廠助攻下，六海一空自由貿易港區去年營運創新高，進出口貿易值達1.94兆元。航政司長韓振華預估，今年可望比去年再成長。

●中央銀行25日公布2023年12月消費者貸款與建築貸款餘額，年底交屋潮加上新青安房貸挹注，購屋房貸餘額高達10兆376億元，再創新高，且首度衝破10兆元，單月大增1,055億元，亦創史上最大單月增幅，年增率擴大至7.04％、創2022年12月以來新高。

●相較於2023年第三季全台預售屋市場呈現「價穩量縮」格局，2023年第四季國泰房地產指數顯示，房市已重返「價穩量增」格局；不過全台七都中，台中、新竹季跌幅最深，都在3％以上，且已連跌二季。就四季移動趨勢觀察，與2013、2014年波段高點相比，全台七大都會目前成交價還是超過前次波段高點，不過漲幅已見收斂。

●兆豐金控睽違8年再度辦理現金增資，25日宣布全數募集完成，此次現增普通股3.5億股，每股定價33元，募資總金額115.5億元，公開抽籤吸引56萬筆申購、超額認購18倍，增資新股預定31日上市掛牌交易。

●輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳25日證實，此番台灣行已與台積電創辦人張忠謀夫婦、總裁魏哲家見面。外界猜測，隨著台積電CoWoS產能開出，搶產能大戰正式開打，今年包含AMD（超微）MI300系列開始大量供貨，輝達大動作固樁，AI搶產能大戰於台灣上演。

黃仁勳指出，他與台積電創辦人張忠謀夫婦，及總裁魏哲家見面，並表示輝達產品的龐大需求，而雙方也將共同努力，尤其台積電將擴大AI晶片之產能。台積電CoWoS產能已逐步開出，然終端強勁之需求，供需仍吃緊。

法人指出，目前市場交期雖有緩解，然仍須排隊長達10個月左右，也間接印證台積電今年業績2成以上正成長的說法。台積電至2024年底CoWoS月產能，將達3.2萬片、明年再擴增3成以上。

●英特爾卡位半導體「埃米時代」布局成形，該公司為迎戰台積電，25日與聯電宣布攜手，將合作開發12奈米製程平台，並拍板於亞利桑那州開發、製造，預計2027年投產，聯電成為第二家前往美國亞利桑那布局的台灣晶圓代工廠。聯電ADR早盤大漲2.26％。

英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務（IFS）總經理Stuart Pann表示，與聯電的策略合作展示了英特爾對台灣生態系的承諾，也是實現英特爾在2030年成為全球第二大晶圓代工廠重要一步。

外傳本次聯盟的授權金上看100億元以上，聯電的海外布局再增美國新廠區，可望擠進全球晶圓代工大廠之林，2027年後營運將三級跳。

●中央銀行25日公布去年第四季理監事會議事錄摘要，全體理事一致同意停止升息，但仍有不少理事對物價有疑慮，通膨仍是最主要的考量，強調央行貨幣政策將視今年通膨而定，若上半年通膨率仍在2％以上，將不考慮降息，且不排除採取更積極的貨幣緊縮措施。（中性看待）

●裕隆集團近年積極轉型開展多元事業型態，2024年續擴大生活事業群，朝連鎖餐飲布局，除既有雙品牌「勺日咖啡」及「TOK盡興食光」，將續拓新點並首度走出雙北，也計畫切入火鍋市場，近期已低調挖角高階人員，最快2024年第四季就可開出首店，朝全客層連鎖餐飲事業布局。

●寒流來襲，玩家熱情。做為2024年全球第一個遊戲展，台北國際電玩展（TGS）25日在南港展覽館開幕，B2C展區300款遊戲精銳盡出，較去年成長二成，商務展區以國際合作為主軸。台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台北國際電玩展已成為亞太區最重要的產業交流媒合平台之一。

●十銓旗下電競品牌T-FORCE 25日推出新一代T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟，採用InnoGrit最新12 nm製程的多核低功耗設計 IG5666控制晶片，讀取速度最高可達14,000MB／s，並搭載超薄石墨烯專利散熱片，提供電競玩家飆速體驗。

●特斯拉財測指引不如預期，交付量亦未公布，對2024年市況仍充滿不確定性。台廠MOSFET力拚突圍，除車用外，也布局太陽能、伺服器等領域之功率元件應用。強茂針對大陸、印度市場之太陽能逆變器（Inverter）為重電發展方向；德微則以併購方式，積極跨入AI伺服器，以多元化產品布局度過車市調整低谷。

●為強化碳化矽（SiC）供應鏈韌性，英飛凌25日與Wolfspeed共同宣布擴大並延長雙於2018年所簽署的長期6吋碳化矽晶圓供應協定，擴展的合作範圍包括一個多年期的產能預訂協定。英飛凌指出，這有助於該公司整體供應鏈的穩定，以因應汽車、太陽能、電動車應用以及儲能系統等領域對碳化矽半導體需求。

●擴大在台布局，台達除趕在新春伊始瞄準轉職者首度舉辦年終轉職面談會，也為了安置新進人才，斥資逾47.88億元於內湖總部附近再置產，台達表示，該案已經董事會通過，置產目的係為了因應未來業務發展所需。

●遠東SOGO百貨董事長黃晴雯25日指出，受惠疫後消費大爆發，2023年SOGO業績衝上528億元新高，年增10％。展望2024年，黃晴雯對全球總體經濟審慎看待，但認為台灣相對表現會好，在SOGO大巨蛋與大陸重慶遠東城兩個商場加入戰局貢獻下，遠東SOGO業績可望持續成長1％達533億元，再戰新高。

●不畏特斯拉上季財報不如預期的影響，代工大廠和碩25日宣布增資墨西哥廠7,500萬美元（約新台幣24億元），持續加碼電動車業務。和碩表示，此舉是因應業務需求之長期投資。法人認為，和碩是為了擴充車用產能，後續也可能會延伸至其他產品。

●全球第二大記憶體晶片業者SK海力士25日公布財報，歸功於高階晶片熱賣，該公司截至去年底的第四季營業獲利意外轉盈，扭轉2022年第四季的1.9兆韓元營業虧損，睽違一年重新翻紅。

●AI晶片前景看俏令超微（AMD）連續兩日獲得華爾街投行調升評等和目標價，其中一名分析師甚至樂觀預期超微股價可望翻漲4倍，消息激勵股價走揚。

●AI族群掀起台股元月旋風，外資積極上菜，端出二大落後補漲優質股，摩根大通證券指出，欣興（3037）受惠載板提前復甦，高呼現在就買進（Buy now），將股價預期升至300元；大和資本證券則點名，建準（2421）大啖AI伺服器與AI PC商機，調高推測合理股價為150元。

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●在人工智慧（AI）題材持續發酵之下，美股「科技七雄」（Magnificent Seven）領軍推升標準普爾500指數24日再創新高。七雄市值今年來合計增加逾5,400億美元。微軟成第二家市值升破3兆美元企業，逼近蘋果3.01兆美元。

●儘管全球經濟復甦腳步尚未穩定，且俄烏戰爭及紅海危機等地緣政治動盪持續威脅經濟前景，但最新調查發現樂觀看待全球經濟展望的企業執行長比例較一年前增加1倍以上。

●IBM在24日盤後公布上季（去年12月底止）營收年增4％至173.8億美元，略高於華爾街預期的173.0億美元，上季淨利32.9億美元，經調整後每股盈餘（EPS）3.87美元，也高於華爾街預期的3.78美元，毛利率更逼近60％，創25年新高。

●受惠於最大持股蘋果股價漲不停，第四季財報看俏，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威投資公司，24日股價攻頂再攀歷史高峰。

●半導體設備大廠科林研發（Lam Research）傳捷報，受惠訂單成長，上季營收獲利表現強勁，本季營收估達37億美元，同樣優於市場預期。

●大陸挺房市繼續出招。繼上日放寬房企貸款限制後，大陸國家金融監管總局副局長肖遠企25日表示，要繼續做好個人房貸服務，進一步優化頭期款比例、個人房貸利率等政策，以滿足民眾自住和改善性住房的融資需求。

●受惠國際資金力挺台股，推升加權指數25日重返萬八，元大高股息ETF也正式完成填息，並將連續填息紀錄邁向第14年，逾百萬投資人喜賺配息「年終財」。

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●IDC在25日公布大陸智慧手機數據，2023年出貨量規模衰退5％約2.71億支，創近十年以來最低出貨水平。從品牌表現看，蘋果首次在陸摘下全年出貨王冠。

●歐洲執委會24日公布加強歐盟經濟安全的多項提案，這一系列醞釀已久的措施被視為防範中國的圍牆，但最終管制力度卻較此前傳出方案明顯縮減，各國真正執行協調起來還需要數年時間。

●瀧澤科（6609）龍年營運看增，董事總經理戴雲錦25日表示，公司目前在手訂單達二個月，2024年營收追求兩位數成長目標，同時將開發東南亞、印度等新市場，規劃在泰國及印尼等東協國家設服務據點，拓展營運版圖。

瀧澤科26日將舉行疫後第二次尾牙，瀧澤科日方大股東瀧澤株式會社於2023年11月被日本Nidec公開收購，戴雲錦樂觀Nidec投資入主後，會發揮集團綜效，瀧澤科訂出2024年營收兩位數的營運目標。

戴雲錦指稱，瀧澤科規劃2024年在楊梅廠內興建1棟3層樓、總樓板面積4,000坪廠房，生產CNC車床，預計2026年完工啟用，年產值可增5成。

●友達（2409）董事長彭双浪出席2024台北國際電玩展開幕典禮時表示，現在還在觀察戰爭、紅海危機、以及地震等不確定因素的影響，不過整體資通訊產業目前對今年的景氣預估都是審慎樂觀。

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●前一日美國費半指數勁揚，台積電ADR漲逾2％，激勵台股25日登上萬八，創近2年來新高，法人預期半導體市場可望復甦，相關供應鏈智原（3035）、日月光投控（3711）等類股走強，法人指出，距農曆封關前僅剩七個交易日，投資人關注下周1月30、31日聯準會對利率決議後，建議可伺機布局半導體相關類股。

晶圓廠相關供應鏈及封測廠的華東、力成、智原、瑞昱、日月光投控、京鼎等，也受台積電激勵漲幅2～3％。

●進入AI時代，投資主流轉向軟體，因此帶動IP（矽智財）概念股走升，在高毛利率、高EPS等條件推升下，10檔千元俱樂部中，有4檔是IP概念股。最具指標性意義的是股王世芯-KY（3661），今年來漲幅達到13.6％。

●AI浪潮帶動AI伺服器、大型資料中心建置，jpp-KY（5284）2024年擴大切入AI伺服器機櫃、機殼，伺服器機櫃獲美系CSP（雲端服務供應商）業者訂單，出貨量可望勁揚20％；AI伺服器機殼則透過大型組裝廠，接獲散熱機構件訂單，公司統計，未來機櫃訂單25％用於AI伺服器、75％應用於大型資料中心，成非航太業務成長主力。

因應訂單需求，jpp-KY（5284）年年擴產，由於今年度的資本支出將逾去年，公司擬啟動高達6億元的募資計畫，預計採CB、現金增資二路並進方式籌資，可望於下半年募足款項，今年若新一波航太維修件訂單落袋，加上數位飲料機重啟拉貨動能，2024年jpp-KY營運可望連續第三年登頂。

jpp-KY去年前三季獲利達8.2元，法人估2023年每股稅後盈餘將逾9元，今年若新一波航太訂單落袋，非航太業務的伺服器機櫃、數位飲料機等業務急起直追，營運締新猷指日可待，法人預估，jpp-KY獲利中長期將以8～10元為獲利基本盤，對照目前盤面上航太、軍工股，本益比仍落後。

●力旺電子（3529）25日宣布，安全強化型一次可編程（OTP）矽智財NeoFuse已於台積電N4P製程完成可靠度驗證。力旺透露，正在與台積電進行N5A製程，主攻汽車應用之OTP解決方案，預估第一季就會有好消息；另外N3P的開發也持續進行中，預期在2024第一季完成設計定案（Tape-out）。

●信邦（3023）今年營運因醫療、汽車和綠色能源領域傳雜音，成長動能受阻，估全年營收只有5～10％的高個位數成長，然隨著新產能挹注，再加上電動車、ADAS（先進駕駛輔助系統）和工業相關應用持續成長，2025年不看淡，估有望重返「雙位數成長」的正常軌道。（中性看待）

●搶攻AI及HPC商機，半導體耗材廠意德士（7556）看好今年全球半導體產業回升，晶圓製造市場規模可望回復成長，且需求面受到人工智慧、高效能運算、5G、汽車工業應用帶動晶片需求增加，該公司預期，2024年起的反彈動能預計將持續至少2年，該公司對今年營運成長看法正向。

因應客戶需求，2022年底就規劃整合鄰近的台泥土地，目前已啟動竹東廠旁擴建二廠計畫，現階段二期新廠已進入都審階段，目前規劃今年第二季可望動工興建，預計2025年啟用；新廠到位後，產能初估將較現在增3倍，對該公司未來在研發及生產動能將有明顯助益。

●因應歐美客戶對生物緩衝劑的需求成長趨勢，聚和（6509）宣布將展開創設以來最大筆投資案，分期開發屏東科學園區新廠，總投資額至少55億元，第一期廠房預定最快2026年底完工，可望最快在2027年貢獻營收。

●上櫃生技股市值王藥華藥（6446）25日以每股320.5元掛牌上市，早盤最高一度拉升至325.5元，惟後續上方壓力較大，力守平盤上震盪，終場以321元收紅。藥華藥旗下真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg目前已取得多國藥證並上市銷售，期望在可藉此帶動業績，全年營運拚轉盈。

藥華藥2023年營收51.06億元、年增77.15％。分析師認為，藥華藥Ropeg用於PV已獲多國藥證、新適應症ET的全球第三期臨床試驗預計2024年底到2025年初可完成主要療效指標數據收集，2025開始申請美國及各國藥證，2025年底到2026年初取證，有機會成為營運加速成長的第二引擎。

●新纖（1409）2024年三箭齊發，樂觀2024年營運復甦，脫離2023年谷底。泰國回收聚酯粒工廠泰新廠產能持續增加；光電業務切入可撓式光學薄膜市場，並已打入折疊手機供應鏈；旗下新碩先進化工投入最高G5等級雙氧水的生產，目前產品處於認證階段，預計2024年第二季可投產、第三季開始貢獻營收。

●百年食品廠福壽（1219）董事長洪堯昆25日表示，2024年全球大宗物資價格會持續穩定，加上積極發展B2C領域有望挹注業績成長動能2成，樂觀福壽2024全年營收獲利都會正成長。

●欣陸（3703）旗下大陸建設，首度在台北市打造輕奢小宅「耑岫」，最新實登資訊已揭露13戶，其中23樓戶每坪成交價高達220.8萬元，追上大戶豪宅身價。大陸建設估全案總銷約38億元，依工程進度可望在2026年完工交屋，並貢獻業績。

依據先前欣陸法說會資訊，2024年將有北市中山區總銷22.3億元「鐫豊」、高雄市總銷35.1億元飯店宅「和陸寓邸3」完工交屋，兩案都已100％完銷，入帳後可開始認列，邁向豐收期；2025年則有北市松山區馥敦飯店重建案、總銷46.2億元「鐫萃」，及台中市七期47億元「豐蒔」完工認列，完工交屋量能明顯放大；台北市東區45億元「耑序」、馬來西亞馬幣1.9億元的吉隆坡案，則預計2026年完工。

●和大（1536）2023年營收衰退，近日又遭美系外資報告下調目標價，不過公司強調，在歷經2023年的低潮後，預計客戶庫存調節動作最快2024年首季就可告一段落，第二季將恢復正常，目前公司前三大客戶2024年訂單皆較2023年成長，且新接美國新能源車廠訂單，也已於近日少量出貨。

●紅海衝突未歇、布蘭特原油站上每桶80.04美元，加上低接買盤進駐，遠東區石化上游原料苯、乙烯、丙烯漲勢放大，帶動SM、PTA、EG行情續漲，台塑化（6505）、台化（1326）、南亞（1303）、國喬（1312）、台苯（1310）等相關生產廠收益進補。

影響所及，五大泛用樹脂最新現貨報價也穩步墊高，台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）、台聚（1304）、亞聚（1308）可望受惠加分。（中性看待）

●大眾控（3701）旗下興櫃小金雞攸泰科技（6928）通過證交所上市審議，有望於2024年IPO。在擺脫缺料影響後，攸泰2023年下半年營運回溫，受惠海事、車用電腦及衛星等前三大業務維穩下，2024年專案能見度亦相對明朗。法人看好攸泰既有客戶黏著度高，加上新客戶專案挹注，估其2024年度業績可望再有15％～20％增長。

●薄膜觸控開關（MTS）廠科嘉-KY（5215）公告赴泰國設立子公司，資本額暫定為6,000萬泰銖（約新台幣5,256萬元）。科嘉-KY應客戶要求前進泰國，現階段以服務、倉儲等項目為主，暫時不會設立生產線，東南亞供貨主要還是會以越南廠為主。

展望2024年，科嘉-KY表示，2023年PC市場低迷，先前有庫存問題，雖然庫存去化，但是市場狀況沒有很好，大多是急單和短單，市場還沒有回到過去的水準。2024年預期市況會有所回溫，期望全年營運重返成長。（中性看待）

●網通廠榮群（8034）公告2023年11、12月自結數，其中該二個月累計每股稅後純益0.71元，年成長逾4倍，該公司表示，主要由於2023年獲得電信商標案，且集中在年底前入帳所致，2024年包括國內中華電信、台灣大、台灣固網仍持續汰換老舊設備，公司將積極爭取標案推升營運。

●受惠上游鋼廠提價，國內鋼管廠順勢調漲產品牌價，三大鋼管產品每噸均調漲300元，中鴻（2014）、美亞（2020）等鋼管生產廠業績將受惠，中鴻樂觀2024年營運將擺脫前一年的頹勢。（中性看待）

●新天地（8940）受惠疫後尾牙、春酒商機大爆發，不僅八個營業據點館內圍爐除夕宴接單滿檔，也已接獲金控集團、科技大廠、餐飲集團等外燴大單，尾牙與春酒檔期總接單量上看2.2萬桌，創歷年最佳紀錄，為此，新天地規劃拓展新的宴會據點。

法人表示，在尾牙與春酒宴訂單爆滿下，新天地第一季營收看增2成。

利空因子：

●純網保「乏人問津」。金管會25日宣布，基於兩大原因暫不開放純網路保險公司申設，一是沒有業者有申設意願，二是主動洽詢曾表達申設意願業者，亦表示無申設意願。

●新光金控新舊經營團隊繼續隔空喊話。新光金名譽董事長吳東進25日提出兩大憂心，一是新光金聲明「募增案應為最後選項」，將推遲新壽增資時間，且上半年增資70億元仍是不夠；二是用新光金其他子公司上繳盈餘增資新壽，將影響金控與銀行資本適足率與淨值，業務發展將受限。

「從來沒有說不增資！」改革派大股東、現新光人壽副董洪士琪25日接受本報專訪，做出三大承諾，一是會概括承受前任經營者的承諾，落實注資新壽，今年上半年至少現增新壽70億元；二是新光金董事長陳淮舟、新壽董事長魏寶生等現任經營高層，絕不會中途「跳船」；三是全力改善新壽財務、業務體質，矢言重回「壽險雙雄」的榮光。

●特斯拉24日盤後公布上季（去年12月底止）淨利79億美元，雖較前一年同期倍增，但主因是一次性稅務優惠。上季營業獲利年減47％，調整後的EPS為0.71美元，不及華爾街預期，25日股價早盤一度下跌8.71％，失守200美元整數關卡。

台灣特斯拉供應鏈壓力增溫，包括和碩、台達電、和大、貿聯-KY、乙盛-KY、康舒、建準、東陽、華孚、智伸科、富田電機等恐受影響。

●歐洲央行（ECB）25日發布利率決策，一如預期連續第三度按兵不動，儘管歐元區經濟籠罩衰退陰影，ECB聲明重申以打擊通膨為重，必要時仍將維持利率在限制性水準，尚未考慮寬鬆貨幣。

●因陸港交易不景氣打擊投行業務，華爾街公司多數亞洲高級投資銀行家的薪酬降至近20年新低。外媒報導，亞洲（除日本外）許多資深銀行家的總薪酬降至70萬至80萬美元，遠低於2000年以來常見的100萬美元以上水準，且瑞銀等投行至少20％的董事總經理於2023年未拿到獎金。

●房市交易量萎縮，加上公告現值等稅基調幅趨緩，2023年包括持有稅及交易稅的不動產六大相關稅收合計3,330億元，為近三年新低，其中土增稅更大減2成、僅745億元，改寫近13年新低。

●長榮機師罷工警戒線拉高！桃園機師工會25日預告，除了農曆春節外，還將罷工戰線拉長到清明節，民航局對此要求長榮航空儘速呈報應變配套；長榮航表示，一旦正式罷工，將提供退改票免手續費等措施因應。據了解，由於罷工一觸即發，交通部長王國材已至少2次親向長榮航董座林寶水溝通，並表達政府立場。

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2023年是台灣自行車產業的谷底，無論出口量或是出口值，雙雙下滑兩位數。受到歐、美市場去化庫存影響，台灣電動輔助自行車（E-Bike）2023年出口量68.65萬台、年減33.74％，一般自行車（整車）出口量也從近200萬台衰減到132.39萬台，自行車零件出口值更是大幅萎縮逾4成！