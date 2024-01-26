英特爾本季展望遜色 盤後大跌10％

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英特爾於25日美股盤後公布上季財報，營收與獲利優於預期，擺脫連七季營收下滑的局面，但本季財測遠不及預測，盤後股價大瀉逾10％。

根據英特爾周四公布的財報，該公司上季營收報154.1億美元，高於分析師預期的151.7億美元，較一年前的140.4億美元成長10％；上季淨利潤為27億美元，顯著優於較去年同期的淨虧損7億美元；調整後每股盈餘（EPS）為54美分，高於分析師預期的44美分，年增達260％。

英特爾指出，個人電腦（PC）市場正在擺脫庫存過剩，該公司的最大客戶目正在恢復訂購零件。執行長基辛格（Pat Gelsinger）預估，受惠於對能夠處理 人工智慧（AI）軟體和服務的設備需求，每年的PC總出貨量將成長至約3億台。

英特爾財報顯示，包含筆電和PC處理器晶片業務的客戶端運算事業（CCG），上季營收達88.4億美元，年增33％，高於分析師預期的84.2億美元，顯示PC晶片業務走在復甦的道路上。

但相較之下，英特爾在數據中心晶片市場上，則逐漸失去主導地位，該公司數據中心和人工智慧事業（DCAI）上季營收報40億美元，年減10％，略遜於分析師平均預期的40.8億美元。另外，網絡和邊緣運算（NEX）上季營收年減24％至15億美元，晶圓代工事業上季營收則是2.91億美元，年增達63％。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在接受採訪時表示，該公司的PC和伺服器核心業務以及汽車晶片公司Mobileye等非核心業務，同時遇上了季節性的低需求。

英特爾上季毛利率為48.8％，年增5％，優於分析師預期，然而，展望本季，英特爾預估毛利率僅44.5％，低於預估的45.5％，顯示該公司晶片工廠的效率仍不佳。英特爾表示，目前正在尋找進一步節省成本的途徑，英特爾財務長辛瑟（David Zinsner）也透過聲明指出，去年已削減30億美元的成本，預估2024年將進一步提高效率。

英特爾預估本季的營收區間為122億美元至132億美元，遠不及分析師的平均預測為142.5億美元，預計調整後每股股盈餘為13美分，大幅遜於分析師預測的34美分。

英特爾當前面臨多重挑戰，其一是在伺服器市場上，該公司過去曾有逾99％的市占，但現在面臨更多競爭，也遭逢支出模式的轉變，其競爭對手超微（AMD）推出性能愈來愈強大的晶片，使客戶開始轉向。另外，包含亞馬遜的AWS和微軟在內，全球科技巨頭陸續在設計自己的處理器，也成為英特爾的一大隱憂。

據外媒報導，全球AI投資風潮並未替英特爾帶來太大幫助，其中大部分資金皆湧向輝所生產的加速器晶片。不過，基辛格指出，英特爾也有自己的加速器晶片「Gaudi」，預估改良版Gaudi將有助於該公司在市場上競爭。

英特爾周四收盤揚升0.94％，收在每股49.55美元，財報公布後，因本季展望黯淡，盤後股價下挫，截至本篇截稿前，英特爾盤後股價下滑10.07％。