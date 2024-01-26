5G文化科技之旅 表藝演團體與科技新創 創意激盪

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由嘉義文化科技創新基地、聯合創新加速器主辦5G 文化科技主題之旅，25日由嘉義縣文化觀光局藝推科率領嘉義藝文表演團隊，前往台北101參觀科文双融欣賞Re江賢二沈浸展，下午參加在林口新創園舉行的創意激盪X媒合交流；與聯合創新加速器新創團隊交流、期透過雙方合作、共同為文化加值，創造影響力，商業模式落地 開拓市場。

5G文化科技之旅邀集嘉義地區舞團、民族樂團、嘉頌管樂團、木偶劇團、表演劇團等文化藝術團體，與新創團隊的科技運用交流，尋求未來共創合作的機會。聯合創新加速器計劃主持人何銘傑表示，文化科技產包含數位內容、IP、表演內容及數位科技技術，目前加速器培力的AR/VR/MR、AI互動技術團隊、可以互相整合；各擅其長，共同深耕文化科技產業。

嘉義縣政府文觀局藝推科科長張世杰表示，嘉義縣在數位發展部數產署5G計劃支持下，成立文化科技創新基地，希望結合加速器本身集團資源及政府計劃支持，培育幾個優秀表藝團體，做出轉型案例，並商轉落地。基地未來也將與科文双融、聯合創新加速器共同合作，培育文化創作團隊，讓文化科技商轉落地。

科文雙融執行長黃宛華指出，科文雙域除了建構文化科技双融場域，也積極扶植、培育藝文團體，希望從內容的製作，到如何將商品產業化，幫助有潛力蛋黃區的團隊一起打仗，從POC開始磨合，到P O S做到成果樣品，然後到市場P O B商業化。科文双融很樂意和新創一起彼此創造新的機會，在5 G的時代有非常多的可能性。

黃宛華以這次江賢二沈浸展為例，感謝藝術家授權給101 ，展覽只是其中一部分，目前已經賣出企業160場，更重要是成功創造文化和科技市場化的典範，展覽之後商業化才真正開始，內容透過授權去操作商業價值，科文双融很樂意和新創一起彼此創造新的機會，在5 G的時代有非常多的可能性，南故宮在嘉義，嘉義縣有非常大的機會可以成為文化大鎮。

5G 文化科技主題之旅嘉義參與團隊與集仕多、天衍科技、阿利恩、方舟智慧、阿爾發金融科技 等新創團隊交流，其中天衍互動提出的光雕互動、祼視3D技術、方舟提出的3D AI建模及阿利恩的OMO展演方式都是表藝團體未來可合作的科技應用，何銘傑期待科技與文化可以繼續對話、促成更多合作。