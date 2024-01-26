川拜廝殺料重演 川普民調領先6個百分點

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美國前總統川普在新罕布夏州共和黨初選再次勝出，距離共和黨提名更近一步，今年底總統大選料將再度上演拜登與川普的對決，最新民調顯示，川普支持率領先拜登6個百分點。

路透社與益普索（Ipsos）於22日至24日針對美國1,250名成年民眾進行調查，結果顯示川普以40％的支持率領先，拜登的支持率則落在34％，其他受訪者的回答包含不確定、支持其他人選、不打算投票等。本次民調的抽樣誤差為3個百分點。

美國共和黨總統初選目前正如火如荼進行中，川普此前在愛荷華州以51％得票率，大勝另外兩位黨內競爭對手，而佛羅里達州州長迪桑堤斯（Ron DeSantis）本周稍早宣布退出選舉後，在接下來的初選中，川普的黨內對手僅剩下前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）。

共和黨第二場黨內總統初選23日於新罕布夏州舉行，由川普再度取得勝利，鞏固了川普的黨內地位。拜登也已預期年底大選將再度與川普爭鋒，並於23日晚間透過聲明稿表示，川普顯然將成為共和黨的總統候選人。

根據最新民調，約有67％的受訪者表示已「厭倦了在總統選舉中看到同樣的候選人」，希望有新的候選人出現。

另一名有可能加入戰局的候選人為原先隸屬於民主黨的環保律師、反疫苗倡議者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），他於去年10月宣布將以獨立候選人身分角逐美國總統大選。民調顯示，在三人競爭的情況下，川普的支持率為36％，拜登則是30％，川普依舊以6個百分點領先，而小羅勃甘迺迪的支持率則是8％。

在本次選舉中，候選人年紀為大眾關注的焦點之一。約70％的受訪者認為現年81歲的拜登不應尋求連任，其中約有一半是民主黨員；對於77歲的川普，則有56％的受訪者認為其不應參選，其中約有三分之一為共和黨員。

儘管川普在最新民調中取得領先，其仍面臨四項刑事審判帶來的質疑聲浪。在有意投給拜登的受訪者中，有59％的人表示，他們票投拜登的主要動機是因反對川普，且此次民調中，有55％的共和黨員表示，如果川普真的有違法行為，他們認同其應該被定罪並且入獄。