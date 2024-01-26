微軟也裁員！將裁撤動視暴雪和Xbox部門約1900名員工

美國科技業裁員潮不斷，微軟最新宣布，將裁掉旗下遊戲部門多達1900名員工，而且絕大多數都是來自去年新收購的動視暴雪。報導指出，這次裁員的人數大約佔整個遊戲部門的8%，目的是為了重新確立部門的優先事項，並針對重疊的領域做出調整，除了暴雪娛樂的總裁也將跟著離開公司外，也有一款正在開發中的生存遊戲因此取消。

而在另一方面，美國聯邦貿易委員會FTC最新針對AI交易對包含微軟、亞馬遜、谷歌母公司字母等企業發出傳票，希望調查大型企業斥巨資迅速發展AI背後，是否涉及壟斷行為。