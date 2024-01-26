雄麗建設打造屏東精品宅

深耕屏東多年的雄麗建設，以年輕人的創新視野推出位於東港興中南一街的「和風墅」第三期透天美宅 —「和風墅 3」，只有六戶、主打五房五衛兩廳連棟別墅，退縮的前院及挑高的空間凸顯建築本身的氣度，建築外觀也跳脫以往，柔白洗石子的外牆非常柔和吸睛。以建坪67坪的大坪數、總價1788萬就能讓年輕人在南部築起夢想中的質感居所。

有別於雙北房市高價熱區，不少年輕人選擇洄游南部，尤其東港移居戶數逐年穩定成長，是目前高屏地區以至於南台灣備受矚目的新興生活熱區。早已深耕屏東多年的雄麗建設董事長石育清表示：「在屏東這個充滿自然美景和文化底蘊的城市，雄麗建設正以專業與熱情，為屏東的居民打造一個夢想實現的地方。我們深信每個人都值得擁有一個美好的家！因此無論是建材用料還是服務品質都是業界高標，在選址、規劃到建造的每一步，都凝聚了雄麗建設團隊的心血與專業。就是要給住戶最理想的住屋品質。」

經營團隊加入更多年輕夥伴，為最新建案「和風墅」第三期注入更多創新、富有設計感的元素，吸引30-40歲的年輕人在東港築下自己的精品宅。基底結構採用RC鋼筋混凝土，房屋穩固耐震，格局寬敞挑高；獨家防火隔音設計，打造寧靜安全的環境；室內室外特別選用高級進口建材石材，不僅賦予建築及空間獨特的品味，更比一般材料耐用；每棟皆有獨立室外空間，空間兼具舒適度與隱私性。和風墅設計五房五衛兩廳雙車位，展現了雄麗建設對於屏東居住環境的用心打造。總價1788萬起、目前推出共六戶，已售出一戶。

不只建築細節，更重視與住戶情感連結。雄麗建設不僅是建築公司，更是一個夢想實現的平台，除了重視建築的品質與設計細節，和住戶的關心就像朋友一般，經營團隊的初心都是為所有住戶打造一個安心、舒適的家。品牌深信真正尋找家園的人，更看重的不是價格，而是建築與空間所帶來的價值。期待為更多居住者和未來的移居者，帶來更精緻、更貼近生活的住宅。相信每一位居民都應該擁有一個屬於自己的夢想之家，而這個夢想即將在屏東成真。

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