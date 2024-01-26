英特爾Q4營收走出谷底 結盟聯電急追台積

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英特爾公布2023年第四季及全年財報，第四季漸走出谷底、營收和獲利表現均優於市場預期；然而第一季度逢傳統淡季，營收區間介於122億美元至132億美元，不及分析師預估。同時，英特爾重磅宣布與聯電（2303）合作，共同開發新一代12奈米製程平台，該合作被外界視為是英特爾全力轉型和推進其晶圓代工業務的關鍵一步。

財報顯示，儘管2023年第四季英特爾營收和獲利超市場預期，然資料中心業務面臨市場競爭激烈之挑戰，其中，長期競爭對手AMD推出性能越來越強大的晶片，另外，包括亞馬遜的AWS和微軟在內CSP業者，正在設計自己的處理器。

不過，英特爾強調，個人電腦正在擺脫庫存過剩，觀察到最大客戶正重啟訂購零部件。英特爾CEO季辛格表示，PC出貨總量將達到約3億台，主要受益於市場對能夠更好處理AI服務的CPU，換代升級需求高。並強調，英特爾核心業務健康成長、服務器市場份額趨於穩定。

此外，英特爾為實現晶圓代工的長期目標，在25日更宣布與台灣晶圓代工業者聯電，簽訂長期策略合作協議。雙方將以英特爾在美國亞利桑那州工廠的12／22／32奈米製程平台為基礎，共同開發新一代的12奈米FinFET製程技術。預計新技術平台將在2027年投入量產。

此一合作被視為英特爾全力以赴擴大其晶圓代工業務的重要一步。英特爾希望通過打造開放共用的晶圓代工平台，吸引更多客戶採用其製程技術，並在2030年成為全球市佔率第二的晶圓代工廠。而本次與聯電的合作，將結合雙方在製程技術和量產經驗的優勢，為客戶提供更具成本效益、品質穩定的新一代12奈米先進製程解決方案。

對聯電而言，更是一次提升技術實力、加速產能布局的良機，雖為後進者，但省去大把資本支出及軍備競賽競逐，聯電借助英特爾美國的大規模量產基地，迅速建立12奈米量產體系。

透過此合作，聯電不僅進一步鞏固其在車用與工業領域晶片的技術領導優勢，更可藉由切入先進的行動和通訊類應用市場，進一步開拓客源和增長營收。