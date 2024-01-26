《其他電》鴻海台中分公司 獲汽車品管、環安衛管理認證

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)宣布台中分公司通過IATF 16949、ISO 14001和ISO 45001系統整合驗證，象徵跨入車用領域提升品質和環境職安衛管理系統。其中，獲得IATF 16949認證意謂品質管理系統從ISO 9001跨足汽車產業、符合汽車品質管理，為未來站穩汽車供應鏈打下基礎。

鴻海表示，台中分公司的營運項目在車用領域部分，包括兩輪電動車的電機零件承製及組裝代工、電機及驅控器開發，四輪乘用／商用車的電機及驅控器開發、車用零部件及車用旋轉屏控制系統承製。

隨著汽車產業供應鏈對IATF 16949的需求程度大幅提升，鴻海將經由IATF 16949品質管理系統來提升產品品質、降低風險、優化品質管理系統、提高效益，進行持續性改善，並減少浪費及變異性。

鴻海台中分公司攜手半導體驗證分析廠宜特，於2022年11月啟動導入汽車品管／環安衛管理系統，經過一年多努力，在2023年12月正式通過德商DQS台灣子公司的IATF 16949、ISO 14001和ISO 45001共3個系統驗證。

鴻海表示，透過ISO 14001管理績效及持續性改善，可對環境產生正面影響，同時結合ISO 45001對危險與風險管理承諾的要求及法遵，預防與工作有關的職業傷害和健康危害，使全體員工致力於安全問題的識別及通報，且參與實施任何潛在危險的解決方案。

鴻海C事業群執行副總吳建和表示，台中分公司目標為「立足兩輪，放眼四輪」。車用市場對供應商取得第三方IATF認證要求漸增，取得認證除了穩固現有客戶及開發潛在客戶，更證明切入布局車用電子領域決心，並藉此積極推動永續環境，能持續做出高規格產品。

鴻海指出，透過取得IATF 16949、ISO 14001和ISO 45001共3個系統認證，台中分公司未來會繼續秉持公司的永續經營理念，生產高品質的車用電子產品，與世界接軌、擴大事業版圖。