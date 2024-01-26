《金融》金管會助育才 永續金融證照上路

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【時報記者林資傑台北報導】金管會為加速永續金融人才養成，委由證基會、台灣金融研訓院及保發中心規畫辦理「永續金融證照」，將於2024年首季啟動，預計4月中舉行首場測驗。金管會表示，證照將依據國際永續發展趨勢與台灣企業轉型情形持續滾動檢討修正，強化永續金融人才培育效能。

永續金融人才為金融業及企業達成永續目標的關鍵要素，為達成台灣永續發展目標、建立完善的永續金融生態系，需加強永續金融人才的加速養成。金管會對此於2022年9月公布「綠色金融行動方案3.0」，將「培力」列入五大推動面向之一。

金管會委由證基會結合台灣金融研訓院及保發中心規畫辦理「永續金融證照」，架構分為基礎能力、進階能力2階段。基礎能力證照採測驗與訓考核一雙軌制，經參加「永續金融證照－基礎能力」課程經評量合格、或「永續發展基礎能力測驗」合格後可取得證照。

而進階能力證照則採訓考合一制度，須具備下列五項資格之一才可報考，包括取得基礎能力證照、永續發展基礎能力測試合格、具有永續相關國際證照，具金融機構永續金融相關工作經歷或取得特定課程完訓證書、並完成所訂的培訓課程等。

金管會指出，「永續發展基礎能力測驗」參考書籍預計1月出版，並訂於4月辦理首次測驗。至於「永續金融證照－基礎能力」及「永續金融證照－進階能力」課程，則預計於7月開辦。

金管會表示，永續金融證照制度不僅能為金融業培育符合永續發展需求的人才，亦能提供有系統的培訓課程，協助有興趣者更有效益地提升專業。此制度未來將依據國際永續發展趨勢與台灣企業轉型情形持續滾動檢討修正，以強化台灣永續金融人才培育效能。