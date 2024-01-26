飛日本10機場可在桃機「預先通關」 通關長龍掰掰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 賴宇萍】農曆春節即將來臨，相信有不少民眾安排出國。作為台灣人最熱門出國目的地的日本提前釋出旅遊福音！前往日本北海道、東北地區等10個特定機場的旅客，從2月起可在桃園機場辦理境外預先通關，讓旅程更加省時便利。

據《日本經濟新聞》報導，北海道函館市24日宣布，函館機場已被選為實施「預先通關」的對象，允許台灣旅客在出發前在桃園機場完成部分出入境檢查。

日本出入國在留管理廳表示，指定提供辦理境外預先通關的機場，除了函館機場之外，還有旭川、秋田、仙台、花卷、山形、福島、新潟、小松與高松機場。活動時間為2月1日至2月29日。

日本政府將派出「入國審查官」進駐桃園機場，對前往上述10個機場的民眾實施「預先通關」入境審查工作。旅客一旦完成審查程序，飛抵目的地之後，只需再次確認身分、蓋章後就可迅速通關，至少可省下半小時的時間。

目前在函館機場，繁忙時期要辦理出入境檢查大約需要1個小時。函館市長大泉潤表示，「如果遊客能夠在抵達時毫無壓力地辦理入境手續，這將改善函館的形象，預計入境遊客將進一步增長」。

據日本政府觀光局統計，2023年赴日台灣民眾高達420.2萬人次，僅次於南韓，但台灣旅客同年的消費金額高達7786億日圓（約新台幣1693億元），居全球遊客之冠。

《日本經濟新聞》報導中指出，日方提供預先通關服務的目的是為了方便台灣遊客入境。由於農曆新年即將到來，加上星宇航空開通飛往函館的航班，看好台灣遊客數量將會增加。

日本當局表示，目前先以這10個機場作為試辦對象，為期1個月，如果成效良好，未來不排除延長期限，並擴大適用機場名單，讓台灣旅客赴日更加方便。