《金融》業者興趣缺缺 金管會暫不開放純網保申設

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【時報記者林資傑台北報導】金管會2022年開放純網路保險公司申設，惟首波申設結果全軍覆沒。對於是否二度開放業者申設純網保，金管會宣布，由於尚無業者表達申設意願，先前曾表示有意者亦表示無意申設，因此決議暫不開放純網保申設，但保留未來重新評估開放的可能性。

金管會因應金融服務數位發展趨勢，為推動創新保險商品研發及滿足消費者多元需求，2021年底宣布開放設立純網保政策，並陸續完成申設及經營相關法規修正，2022年8～10月開放業者申設，共有中信網保及福爾摩沙產險2組團隊遞件申請。

不過，福爾摩沙產險因未符合法定資格，金管會在2022年底審查時便予以駁回，中信網保則因相關規畫未完備，去年3月底經審查會決議予以緩議，意即首波申設全軍覆沒。金管會當時表示，將在年底再評估開放純網保申設可行性。

金管會25日表示，推動保險業數位轉型為既定策略，惟迄今尚無業者表達有意申設。同時，除了部分業者已在媒體反映無申設意願，金管會主動洽詢先前曾表達有意申設的業者，亦接獲無申設意願回應。基於上述2點原因，決議現階段暫不開放純網保申設。

對於金管會未來是否可能再評估開放申設純網保，保險局副局長林志憲表示「不排除可能性」，但有2個必要條件才可能重新評估，包括必須有業者提出申設純網保需求，以及金管會會評估是否有開放申設純網保必要性。

林志憲指出，因應數位經濟發展，新興世代使用聯網設備取得各式服務需求與日俱增，推動保險業數位轉型政策不因純網保設置與否而受影響，為鼓勵保險業數位創新，已持續推動包括保險業電子商務、申請業務試辦等。

其中，金管會去年10月允許保險業攜手金融科技業者，以試辦方式合作辦理創新型保險商品及服務，建構金融保險生態圈，開拓民眾未被滿足的保險需求。林志憲表示，先前已核准富邦產險與台灣大哥大的首宗異業合作，中信產險則已遞件申請，目前正在審議中。