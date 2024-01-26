IC設計續強 台股早盤黑翻紅 再創波段新高

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台股26日受居高思危心態及農曆年底封關倒數影響，開盤一度回檔修正，失守萬八關卡，所幸多方力挺企圖強烈，拉抬指數由黑翻紅，盤中高點來到18,023點，再創波段新高，權王台積電（2330）扮演穩盤角色，上漲3元，暫報645元，而強勢族群部分，IC設計仍為市場聚焦重心，研通（6229）大漲近9％、力智（6719）、M31（6643）上漲逾3％，持續吸納買盤進駐。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲242.73點，或0.64％，收在38,049點；標普500指數上漲25.60點，或0.52％，收在4,894.16點；Nasdaq指數上漲28.57點，或0.18％，收在15,510.5點；費半指數下跌11.0點，或0.24％，收在4,472.25點。

美股溫和走升，四大指數收盤漲多跌少。受惠美國經濟分析局公布4Q23 GDP成長3.3％、大幅優於預期2.0％，且季度核心物價年化增長率連兩季持平2.0％，加上美國勞工部公布初領失業金人數溫和上升至21.4萬人，多項數據強化美國經濟軟著陸的信心。

此外，ECB如預期保持利率按兵不動，主席拉加德透露夏季可能開始降息，鴿派談話幫助歐、美公債殖利率同步走低，激勵包含微軟、Alphabet、Meta等科技巨頭持續走升，帶動美股三大指數收盤同步創下歷史新高。

統一投顧表示，台積電帶動加權指數V轉站上18,000，在台幣止穩、外資歸隊下，台股重回中多格局。聯電與英特爾宣布合作12奈米製程，有利聯電集團股價表現。短線台股急漲後，由於季線扣抵2023年10月最低點，季線將加速上揚。

整體來看，指數在台積電龍抬頭站上萬八，但是成交量不足，股票下跌家數比上漲較多。預料短線盤面資金輪動，個股表現，包括台積電、聯電、華通、技嘉、奇鋐、鈺太、神盾、聯發科、鈊象、神基等短線強勢。