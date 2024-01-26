新莊一坪80萬搶不到？過來人揭背後套路

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【中時新聞網 吳長諭】台灣高房價問題為人詬病，政府打房成效有限，就有網友發現新北市新莊一帶不少預售屋，即便價格已經漲到70、80萬還是搶不到，好奇房市真的有這麼熱嗎，引起眾人討論，也有網友透露內幕，房市買賣有很多套路。

一名網友在PTT八卦板發文表示，近期發現新北市新莊區預售屋一坪70萬起跳，看到兩個案子實價登錄77~78萬了，甚至聽說有建案80萬起跳，26坪的房型也被搶光，讓他直呼會不會太扯，好奇「現在買房子是比快的嗎？」

貼文引起熱議，不少網友認為新莊房價太貴，「聽說都還不錯，但7字頭真的太扯了」、「新莊這種地方都要80了，誇張」、「新莊那馬路就這麼小蓋這麼多房子」、「新莊80萬/坪，不如捏著多加一點買板橋」。

部分網友則認為房價還會上漲，「60萬你不買，80萬你不買，你要幾萬才買，你要等新莊破百萬嗎」、「永和都破百了，新莊早晚的啦」、「正台北市高檔的差不多180-220，平價一點的140-160」、「蓋社宅破萬間的落選，蓋0間的當選，台灣社會期待的是炒房發大財」。

還有過來人指出，「現在開案都先找好買家了，才會開案，你後面晚了想進場，名額很少的，當然搶不到」、「炒房你不是業內搶不到便宜啦」、「你還以為真的沒，人家只是留下來以後加價賣，畢竟中小坪數是最搶手的」、「建商囤房的套路啦，每個月售出個1-2戶，然後每次每坪上漲2-3萬，都嘛這樣」。