教授月領6萬退休金 4年後快活不下去？專家指「少做1事」

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【中時新聞網 吳美觀】 從退休到終老平均長達20年～30年，即使存了一筆退休金，但若沒有妥善的理財規畫，打造持續且穩定的現金收入，可能面臨破產命運。日本一位菁英教授70歲退休，每月領28萬日圓（約台幣5.9萬元）退休金，4年後退休生活急轉直下，瀕臨破產，被迫賣掉自豪的跑車，過上節儉生活，教授感嘆老年經濟拮据，不禁潸然淚下。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，前菁英教授小山龍太原本教書時，月收入60萬日圓（約台幣12.7萬元），獎金超過200萬日圓（約台幣42萬元），他退休後月領28萬日圓（約台幣5.9萬元）退休金，銀行也有一筆2,000萬日圓（約台幣424萬）存款，這些錢享受悠閒退休生活應該不成問題，直到退休4年後，才驚覺戶頭只剩下500萬日圓（約台幣106萬）。

小山工作以來沒有儲蓄習慣，每月花費大約42萬日圓（約台幣8.9萬元），即使退休後，出手仍相當闊綽，不僅經常聚餐請客、每周打高爾夫球，還用退休金買了自己最喜歡的跑車，並給兩個孩子各150萬日圓（約台幣32萬）作為結婚基金。

目前小山月收入為28萬日圓（約台幣5.9萬元），但支出為42萬日圓（約台幣8.9萬），由於入不敷出，每月多花了14萬日圓（約台幣3萬元），1年下來，超額支出約170萬日圓（約台幣36萬元）。

他的妻子三春擔心這種花錢方式，再過1、2年，他們就會破產，所以決定過起節儉的生活。

此後，三春掌管家庭財務，每月只給小山3萬日圓（約台幣6300元）零用錢，並把每周打高爾夫球次數改為每年一兩次，甚至賣掉跑車，儘管小山夫婦減少開支，他們仍擔心未來房屋修繕費用，以及占家庭開銷很大部分的醫療支出。

小山被迫面對殘酷現實，退休後期待擁有的生活享受限制，讓他懷念起工作時的豐厚收入，如今為自己的手頭窘困感到難過。

針對小山退休後的財務狀況，理財專家點出重點，首先要了解自己想過什麼樣的生活，並計算出需要多少錢來實現這夢想。建議小山可留在大學擔任兼職講師來賺取收入，還能提高生活滿意度，或許就不必節儉過日子。

專家也提醒，在工作生活中善於賺錢並不一定等於善於理財，尤其工作期間收入較高、朋友圈也廣泛的人更要小心，因為可能無法擺脫工作時的消費習慣，無形中超過支出，與退休收入不成比例。

通常退休夫婦每月平均開支約26萬至27萬日圓（約台幣5.5萬~5.7萬元），小山夫婦花費遠遠超過這個數字，為了享受優質的退休生活，儘早進行理財規劃是首要任務。