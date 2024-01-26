外資狂掃3檔正2 晶圓雙雄包辦買超冠亞軍 這3檔AI股卻列賣超榜

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【旺得富理財網 王順泉】美股S&P 500、費半指數連4天改寫新高，台股昨攻上萬8大關，指數上漲126.79點，收18,002.62點，成交量2,934億元。外資買超280.46億元，投信賣超7.29億元，自營商買超6.61億元，合計3大法人買超279.77億元。

台股上萬8，台積電扮先鋒角色，外資大買晶圓代工，聯電8.59萬張居冠、台積電3.4萬張居次。

中國大陸政府降準釋出4兆元資金救市，陸股應聲反彈，外資昨加碼3檔陸股正2槓桿型ETF，包括元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、中信中國50正2，買超都逾萬張，押寶陸股跌深反彈行情。

日前輝達執行長黃仁勳訪台，再度掀起AI股旋風，不過指標個股昨紛紛拉回，緯創、英業達、廣達都入列外資賣超榜。

法人表示，從美股連續創高來看，股市多頭無虞，尤其最強的費半、FANG+等科技指數，漲升內容顯示半導體、AI已成為主流，台股相關供應鏈完整，受惠程度高。美股進入財報周，日前德儀財測不如市場預期，但未影響科技股整體走勢，新發布的IBM、艾司摩爾、Netflix等都釋出好消息。台股臨近春節長假封關，本土大戶資金與部分散戶可能先落袋為安，台股萬8之上仍需提防獲利了結賣壓。

外資昨買超上市個股前10名為：聯電(2303)85,904張、台積電(2330)34,188張、元大台灣50(0050)19,787張、元大滬深300正2(00637L)14,392張、欣興(3037)14,039張、富邦恒生國企正2(00665L)13,238張、中信中國50正2(00753L)11,608張、中信金(2891)11,112張、群益台灣精選高息(00919)10,974張、仁寶(2324)10,802張。

外資昨賣超上市個股前10名為：復華富時不動產(00712)10,231張、緯創(3231)8,481張、華邦電(2344)7,624張、陽明(2609)4,968張、中鋼(2002)4,878張、英業達(2356)4,833張、廣達(2382)4,010張、長榮航(2618)3,868張、彩晶(6116)3,765張、一詮(2486)3,615張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。險，自負盈虧。