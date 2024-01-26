《美股掃瞄》道指、標普500創新高 特斯拉崩跌12%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四美股三大指數上漲，道瓊指數創下歷史收盤新高，標普500指數連續第五日改寫歷史收盤高點，美國去年第四季經濟強勁增長為市場帶來提振。特斯拉營收展望意外疲弱，股價崩跌12%，市值蒸發800億美元。

受惠於強勁的消費者支出，去年第四季美國經濟增長速度超乎預期，再度打臉聯準會大幅升息後經濟將陷入衰退的預測。美國2023年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率初值為3.3%，遠高於市場預期的成長2%。此外，美國去年全年經濟成長2.5%。

另一項數據顯示，上周（截至1月20日）美國初次請領失業給付人數周增2.5萬人，為21.4萬人，超出市場預估的20萬人。

蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta Platforms下周發布季報，投資人將藉此評斷這些重量級公司自美股於2022年觸底反彈後一路飆升的高估值是否合理。

根據LSEG的資料，迄今已經公布季報的標普500公司，約82%的表現優於預期。這個比例高於長期均值（67%）。

周四收盤，道瓊指數漲242.74點或0.64%，報38,049.13點。標普500指數漲25.61點或0.53%，報4,894.16點。那斯達克指數漲28.58點或0.18%，報15,510.50點。費城半導體指數跌11.08點或0.25%，報4,472.26點。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅非必需消費品類股跌1.05%、醫療保健類股跌0.23%。受原油價格大漲激勵，能源股漲2.23%，表現最佳，其次為通訊服務類股漲1.83%。

健康保險公司Humana全年獲利預測令人失望，股價重挫11.7%，拖累標普500醫療保健股收黑。UnitedHealth和Cigna亦分別下跌3.9%和2%。

特斯拉大跌12.13%，至182.63美元，創下至2023年5月以來新低，市值縮水至5800億美元，低於禮來（Eli Lilly）、略高於博通（Broadcom）。執行長馬斯克警告，在降價損害利潤後，特斯拉今年的營收增長仍將放緩。

其他重磅股普遍上漲，微軟漲0.57%、蘋果跌0.17%、亞馬遜漲0.56%、Alphabet漲2.13%、輝達漲0.42%、Meta漲0.63%。網飛漲3.14%，延續前一日強勁的升勢，

台股ADR全漲，台積電漲0.03%、聯電漲0.73%、日月光漲1.16%、中華電信漲0.05%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數小跌0.13%。

標普500指數上漲與下跌股數比為4：1。

標普500指數有50檔創新高、2檔創新低。那斯達克指數有97檔創新高、119檔創新低。

美國交易所成交量總計115億股，約來到過去20日平均水準。