半導體封關前還有一波行情？大咖透露1訊號 10檔概念股有戲

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【旺得富理財網 黃順德】台股昨（25）日盤中驚見特定買盤急拉股、匯市，致使加權指數攻克萬8大關，收在18,002.62點，新台幣也升破31.3元價位，榮登最強亞幣，上演股匯雙漲戲碼。

晶圓代工龍頭台積電（2330）上漲15元，股價來到642元，改寫近2年新高，自18日法說會以來已漲逾54元，漲幅9.18％，帶領半導體族群衝關，聯電（2303）也衝上52.3元當日最高價，收漲3.36％。

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）上季訂單額季增超過兩倍，優於預期，由於市場對其最先進的製造設備需求爆增，成為半導體業復甦訊號；ASML執行長溫尼克（Peter Wennink）透露，晶片產業出現「正向跡象（positive signs）」。

距離封關剩8個交易日，年前半導體法說位相繼報到，1月30日起到2月2日將召開法說會科技大廠有力成（6239）、中華電（2412）、盛群（6202）、超豐（2441）、旺宏（2337）、亞德客-KY（1590）、聯發科（2454）等。

還有文曄（3036）、聯亞（3081）、聯電（2303）、友達（2409）、瑞昱（2379）、世界（5347）、創意（3443）等，其中逾10家與半導相關；市場普遍看好半導體產業成長預期樂觀，法說行情有助台股持續攻高。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。