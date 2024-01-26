馳名全球事務所OMA登台住宅首發案 大陸建設精品宅「耑岫」未演先轟動

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馳名全球建築界、普立茲克建築獎大師Rem Koolhaas領軍的建築師事務所OMA，登台住宅首發案座落在和信義計劃一站距離的捷運信義安和站生活圈。大陸建設精品宅「耑岫」，近期潛銷期間未演先轟動，挾著稀缺地段優勢、及強強跨國團隊的夢幻組合，1月份最新實價登錄資訊顯示，全案尚未正式公開，即創下每坪達220.8萬元的路段新高紀錄，氣勢一鳴驚人。

全球大通膨時代來臨，全台房價看回不回，高資產族近期紛紛積極進行資產布局，物色台北市精華地段的優質建商精品住宅，最近台北市大安區指標個案屢見高端客出手的風向。其中，位於信義路、安和路口大陸建設「耑岫」，在大陸建設粉絲「敲碗」聲中，儘管接待中心尚未搭好，1月最新實價登錄資訊已顯示，每坪已站上220.8萬元，揭露戶數更一口氣達13戶，買氣超乎預期，銷售表現令人驚豔。

據悉，大陸建設繼台北市「琢豐」、「鐫萃」酒店公寓開發案，獲得高資產族群客戶認同，及市場迴響之後，最近移師大安區的信義路四段捷運信義安和站附近222坪基地，推出最新精品宅力作「耑岫」。據大陸建設官網顯示，「耑岫」基地位於信義路四段180號，規劃地上23樓、地下5層的SS鋼骨構造住宅大樓，預計2027年完工。

據了解，「耑岫」甚至全面拉高規格，力邀普立茲克建築獎大師Rem Koolhaas領軍的OMA建築團隊，繼「台北表演藝術中心」獲選2021年TIMES時代雜誌全球最佳百大景點之後，打造登台的首座國際精品宅，潛銷迄今，深獲金字塔頂尖客戶認同，結合地段條件、品牌力及OMA國際團隊大作，已成為國際建築媒體關注的焦點話題。

據銷售團隊慕樺廣告指出，大陸建設以世界建築策展人的高度，在「耑岫」一案，力邀OMA建築團隊，共組世界級夢幻團隊，打造疫後生活型態的全新精品住宅，主力坪數包括20、28、36、40坪，為台北市近10年首度出現的普立茲克建築獎大師的住宅作品。

慕樺廣告銷售團隊指出，OMA建築團隊向來擅於創新，也不斷思考建築可能性，迄今全球住宅設計案僅僅18件；此次首度登台操刀住宅案 ，針對台灣高層住宅功能，更提出最佳答案。在「耑岫」一案，不僅在造型上突破傳統建築的制式思維，創造不同樓層的平台花園，一樓商務中心和會議室滿足遠距工作的住戶辦公需求，讓住宅不只是住宅，更是多元空間的生活居所。

另外，圖書館、酒吧和餐廳位於不同樓層平台的延伸區域，與屋頂健身房和眺望「台北101」的觀景平台，組構成台北三維都市裡的空中社交會所，促進平衡工作與生活的新都會住居想像，也重新詮釋疫後的住宅空間新趨勢。

同時針對不同客層的個性化生活型態，「耑岫」衍生出30幾款不同的客製化個性平面，住宅不再只是居住空間，也是工作、社交、運動，以及其他活動的場所，讓現代人可以歷經許多生活事作的碰撞，創造不同體驗及不同使用者的交會。

據悉，「耑岫」潛銷期已吸引不少來自台北、桃園、新竹、台中的粉絲客戶訂購，部分買家的需求，是打算當作市中心自家之外的「另空間」或秘密基地，也有部分買家是富二代為富三代置產，甚至還有仰慕OMA的知名設計師，買來當作收藏。