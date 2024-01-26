7檔含「積」ETF已填息、還有7檔貼息中 封關前達陣有譜？

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【旺得富理財網 黃順德】元月有13檔台股ETF上演除息秀，截自昨（25）日已有7檔順利填息，包括復華台灣科技優息（00929）、元大臺灣50（0050）、元大MSCI台灣（006203）、中信臺灣智慧50（00912）、永豐台灣ESG（00888）、群益半導體收益（00927）、元大高股息ETF（0056）等，台股站上均線，多頭氣盛，助攻ETF除息行情。

法人表示，近日ETF能快速填息都是因為成分股多數是半導體，尤其0050、006203、00912及00888的第一大成分都是台積電（2330），台積電自18日法說會以來已漲逾54元，漲幅9.18％。

00929、00912、0050填息只花了3天，00888與006203各花了4個交易日，00927以6個交易日順利達陣，0056昨日完成填息，花了7個交易日，連續填息紀錄推向第14年；半導體族群衝關，也讓聚焦AI供應鏈題材股的ETF價格走高，進而火速填息。

法人表示，AI趨勢帶動科技業景氣擴張循環，台廠在供應鏈扮演重要角色，加以半導體及其他產業庫存調整結束，隨庫存陸續回補、手機及PC等消費性電子需求回溫、景氣逐步回升，「含積量」高的市值型ETF，都有跟上這波多頭趨勢。

至於其餘7檔還處於貼息狀態，惟台股順利攻克萬8大關，後市仍有半導體群族的法說會利多行情，距離封關剩8個交易日，聚焦半導體、5G等ETF填息還是有機會成功填息。

免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。