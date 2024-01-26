《商情》期金止跌反彈；期銅續揚；原油續漲3%；BDI轉跌；大豆跌1.4%

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時報-商情早報

1.美GDP數據強勁，周四紐約期金止跌反彈。

2.LME:01/25期銅收8568.50美元/公噸，漲6.00美元。

3.NYMEX:3月輕質原油漲2.27美元，每桶為77.36美元。

4.西德州原油上漲2.43美元，每桶為77.91美元。

5.01/25BDI運費指數為1499.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲5.00美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.36美分，每磅為85.76美分。

8.CBOT:3月黃豆粉跌5.10美元，每公噸為358.20美元。

9.01/25TRJ-CRB上漲1.41，為272.40。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸135.42美元，漲0.12美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美GDP數據強勁，周四紐約期金止跌反彈；因美國第四季國內生產總值(GDP)數據堅挺，顯示通膨放緩，促使10年期公債殖利率下降，致金價微揚，而市場將焦點轉向個人消費支出物價指數(PCE)數據，進一步探測聯準會(Fed)降息策略；終場收盤報價，2月黃金漲1.80美元，報2017.80美元；3月白銀漲0.04美元；4月白金跌20.40美元；3月鈀金跌26.90美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國宣布降準，期銅續揚；因全球第二大經濟體中國，央行宣布大幅降準，此舉將為銀行系統注入約1,400億美元的現金，投資者對北京當局將採取更多刺激政策措施的希望升溫，致倫敦(LME)銅價續揚，但由於美元走強使得以美元計價的金屬價格承壓，則限制了銅價漲幅。終場周四指標期銅上漲6美元；期錫上漲139美元；期鎳上漲53美元；期鋅下跌4.5美元；期鋁上漲9美元；期鉛下跌11美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-經濟數據優，周四美國原油期貨續漲3%；數據顯示，美國第四季生產毛額(GDP)年增率按季增長達3.3%，幅度優於市場預期的2%，顯示消費支出出現明顯成長。此外紅海緊張局勢持續給全球貿易造成干擾，包括海運原油等貨物，令終場美國油價續漲3%；美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲2.27美元，漲幅3%，報77.36美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲2.39美元，漲幅3%，報82.43美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-不確定性疑慮，周四BDI指數微幅轉跌；因中國經濟活動低於預期且煤炭運輸量大幅下降，使得巴拿馬型船運價漲幅縮小。加上海岬型船運價出現疲軟，減少近490美元，故拖累終場波羅的海乾散貨BDI指數微幅轉跌；其中最新報價BDI指數下跌8點，收1499點，跌幅0.5%；BCI指數下跌59點，收2086點，跌幅2.8%；BPI指數上漲27點，收作1690點，漲幅1.6%；BSI指數上漲12點，收作1062點，漲幅1.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-油價助攻，周四上海天膠期貨續漲1%；受益於歐美油價昨收上揚，促使製造商放棄從石油中提取合成橡膠，進而提振天然橡膠市場，且傳出日本商界領袖本周將組成代表團抵達中國，以加強雙邊經貿關係，令終場上海天膠期貨續漲1%；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲3.2%，報每公斤287.7日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨漲0.3%，報每公斤154.30美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲1%，收於每噸13760元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨跌1.4% ，因巴西供應的激烈競爭以及豆油價格下滑，致美國油籽供應出口需求疲軟，玉米期貨跟隨大豆走低，小麥期貨在震盪後小幅走高，分析師指出，美國農業部 (USDA) 公佈最近一周美國大豆出口銷售量，低於貿易商預期 ，凸顯來自全球頂級供應商巴西的激烈競爭，導致大豆價格下跌，終場3月小麥漲1.5美分，3月玉米跌0.5美分，3月大豆跌17.25美分，3月黃豆油跌0.79美分，3月黃豆粉跌5.1美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美股上漲，周四ICE棉花期貨續揚，受惠於美國股市堅挺，提振市場對期棉的樂觀情緒，加上第四季國內生產總值(GDP)強勁，顯示經濟數據穩定，同步令期棉為連2日上揚；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.42%，報每磅85.76美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算漲0.53，報每公噸15980人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國刺激措施，鐵礦石連3漲；因全球主要鋼鐵消費國中國，政府當局承諾將採取更有力、更有效的刺激政策措施來穩定市場信心，提振股市和大宗商品市場前景，投資者預期中國央行刺激措施將提振中國經濟，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格連3個交易日上揚。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.29%，報每噸125.46美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲2.69%，報每噸917人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)