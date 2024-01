陳冲：拒發數位貨幣 川普好歹勇於表態 台灣的川普又何在？

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出,本週川普贏得第二場初選,投票前夕川普宣布,為使國人免於另一場政府暴政(Tyranny),「作為總統,絕不容許發行央行數位貨幣CBDC」。陪同在旁的是排名第四頃宣布退選的參選人Ramaswary,Ramaswary值得重視,不僅因是位生技專家兼億萬富豪,他還是加密幣長期的擁護者,更曾揚言當選後會將過半證管會官員革職而聲名大噪。

陳冲指出,川普言行雖然可議,但是對CBDC的立場卻毫不含糊,甚至積極表態反對,維持共和黨小政府理念,不相信政府能保障人民自由。轉念想想,我們的川普又何在?再看看國際貨幣基金資料(CBDC Handbook),把全球央行對數位貨幣從研究到發行分為五階段, 咱們央行到底又置身哪一階段呢?

陳冲指出,去年申報財產時,川普曾揭示握有260萬美元的乙太幣,一般均推測川普至少是對數位資產友善,所以幣圈聞言後議論紛紛。通常總統選舉罕見對CBDC表態,主要這並非選民首要關心事項,而且議題過於專業,候選人也憚於發表意見(不合成本)。

台灣選戰期間,有不只一位候選人,就CBDC徵詢我意見,但沒有一人對此列入政見,就可看出政治人物對專業問題的忐忑。

美國兩黨,對自由民主有不同的價值觀,民主黨因2022年拜登曾就數位資產發出「前所未見的」行政命令,至今聯準會也只含蓄表示CBDC技術可行,如要真做,還需國會與行政決策。至於共和黨,原則上反對,以排名第二現已棄選的佛羅里達州長DeSantis為例,不但公開反對,而且還在2023年於州議會通過商法修正案,不承認CBDC是法償(legal tender),換言之,縱然聯準會經國會同意發行數位美元,佛羅里達也不承認有法償地位。由於商法係州立法權限,DeSantis更慫恿其他各州跟進,截至目前,已有猶他、田納西,南卡、南達克達等四州先後提出修正案。

川普於初選場合突發驚人之語,也有其共和黨邏輯,而且DeSantis在州議會曾表示:在保護隱私與防止犯罪之間須有均衡,川普則以川式語言加碼,「央行數位貨幣是對民眾自由的危險威脅」,國家要控制你的錢財,所以誓言反對,以免美國人又淪於一場「政府暴政」。說來義正詞嚴,而且巧妙地將自由人權與民眾一知半解的數位貨幣結合,聽到台下的歡呼聲,對鞏固基本盤,爭取票源顯然是有幫助。

陳冲指出,2006年我在報端呼籲對software-based currency研究,次年智慧手機問世,迄今已有十八年,原先的狂想在技術上漸有可能實現。去年IMF及BIS報告均顯示,全球央行在研發CBDC的已有約130國,有些可能只是膨風,但很明顯各國觀點已逐漸聚焦:無意全面取代現金、中介機構角色不受影響、採雙層架構、個人持有金額設有上限等,已使CBDC可行性大增,各個央行共通態度是技術可行,至於是否啟動(launch)就看政策決定,美國聯準會主席鮑爾及歐洲中央銀行總裁拉加徳,大概都持此一態度。

川普是個爭議性人物,否則WEF(世界經濟論壇)成員,不會對他再任總統憂心忡忡,而有Trump-proof(防川普)之論。相較決策單位如聯準會扭捏作態,只會空言「would not take such a step without explicit buy-in from Congress and the executive branch (沒有國會及行政部門明確買單,不會發動)」,好像技術真已成熟,只待決策。

