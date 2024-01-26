英特爾財測黯淡 拖累聯電爆量挫低、陷50元保衛戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

晶圓代工大廠聯電與半導體巨頭英特爾昨日（25）共同宣布，將合作開發12奈米製程平台，並於英特爾亞利桑那州廠開發與製造，預計2027年投產，不過英特爾最新財測黯淡，盤後重挫10%，也拖累聯電今日（26）開低挫低，早盤下挫逾4%，跌破5日線與月線，回測季線與50元大關，10點前成交量超過8.5萬張，暫居台股第一。

英特爾本次攜手聯電，是首度與台灣晶圓代工業者合作開發製程，雙方合作將由聯電提供12奈米FinFET製程技術，並在英特爾美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22和32廠進行開發和製造，聯電也是繼台積電之後第二家前往當地布局台灣晶圓代工廠。

英特爾與聯電並未透露預計投入的金額，聯電表示，雙方合作技術要等2027年投產，屆時才會開始貢獻營收，因此無法透露投入金額，僅說是兩邊共同負擔。聯電共同總經理王石則表示，雙方這項合作是公司追求具成本效益的產能擴張，和技術節點升級策略的重要一環。

業界看好，英特爾在美國擁有現成產能與FinFET技術，可讓聯電節省前進美國的高額成本，英特爾也可透過聯電生產ARM架構晶片的FinFET製程，補足市場對低功耗產品的需求，並結合聯電在成熟製程上豐富的晶圓代工經驗，協助全球客戶做更好的採購決策。

不過，英特爾最新財報出爐，儘管上季營運表現佳，但財測卻相當黯淡，首季營收預估介於122~132億美元、EPS 0.13美元，遠不如市場預期，衝擊盤後股價暴跌超過10%，拖累聯電今日早盤重挫逾4%，面臨50元保衛戰，但籌碼面仍有法人相挺，外資、自營商連買4天，昨日外資更大買近8.6萬張，為買超第一名個股。