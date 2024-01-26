居高思危 台指期早盤萬八震盪

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台指期26日多空勢力交戰，開盤走低來到17,936點，但在買盤簇擁之下，指數翻紅18,015點，目前暫報18,002點，上漲5點，漲幅0.03％，成交口數約3萬口；小電子期下跌0.5點，報價919.1點；小金融期上漲8.6點，成交價1,684.4點。

美國Q4實質GDP季增年率初值為3.3％，高於市場預期的2.0％，但低於前值Q3的4.9％。美國截至1月20日當週初領失業救濟金人數為21.4萬人，高於市場預期的20.0萬人，也高於前一周的18.9萬人；截至1月13日當周續領失業救濟金人數為183.3萬人，高於市場預期的182.0萬人，也高於前一周的180.6萬人。歐洲央行（ECB）宣布三大政策利率維持不變，指標隔夜存款利率維持4.0％，符合市場預期；ECB政策聲明仍表示若目前利率水準維持夠長時間將有助於讓通膨回到2％目標。

第一金投顧指出，目前盤勢多頭氛圍並未消散，且以技術面來看，指數均站上短中期均線，仍可偏多操作，惟成交量能不足 3,000 億元，如若要站穩萬八，成交量應在 3,000 億以上較為踏實。

雖近期AI股拉回整理，但台股在波段上升循環中，主流個股較少出現連續下跌超過三天，且近期跌幅已收斂，應可留意回檔較多的個股。選股上依舊首選 AI 相關族群，如組裝廠、模組廠、散熱、顯卡及 PCB 板廠等。

同時關注其他非AI族群，且產業展望優於2023年，抑或是供需反轉等相關個股，如PC、記憶體及工業電腦等。並留意熱門題材個股，如遊戲、風電、重電、綠電、航運以及面板族群，並密切留意持股水位， 嚴控資金風險。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨報價7,672點，上漲34.5點，布蘭特原油期貨成交價2,563.5點，上漲48.5點；富櫃200期貨上漲73點，盤中暫報9,333點；臺灣生技期貨上漲29點，報價4,066點；半導體30期貨下跌12點；成交價5,108點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,524點，下跌96點；美國費城半導體期貨下跌127.5點，來到4,391點。