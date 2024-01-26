英蓋爾精品洋酒快閃櫃 17天突破百萬業績！

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英蓋爾精品洋酒於1月4日至24日，受邀在台中新光三越中港店設置快閃櫃，取得驚人成績！短短17天業績就突破百萬，展現了消費者對於英蓋爾的高度興趣。英蓋爾也以豐富酒款及優質服務贏得眾多消費者的青睞。

英蓋爾獨家代理引進世界各地的優質酒款，包括威士忌、白蘭地、葡萄酒、琴酒、伏特加、蘭姆酒、利口酒等等，幾乎每一款都是極具特色的高品質酒款，滿足不同消費者的口味需求。無論是送禮或自家品飲，英蓋爾都提供了多樣選擇，確保每位顧客都能找到心儀的酒款。

新光三越九樓的快閃櫃活動，為英蓋爾與消費者建立了更深的連結，讓更多顧客有機會親身體驗並品嚐來自世界各地的頂級好酒。這次在新光三越的快閃櫃活動，讓英蓋爾進一步擴大了在台灣市場的影響力，可預期的該公司未來將會繼續為顧客帶來更多新奇的好酒體驗，並擴展其在洋酒領域的領先地位。

英蓋爾精品洋酒總公司位於台中天津商圈，分公司位於高雄鹽埕區，作為洋酒行業的佼佼者，不僅提供優質的商品，更注重服務品質。該公司秉持著「堅持嚴選、品質至上、專業誠信、服務用心」的理念，透過不斷的努力和創新，收服眾多消費者的心。

如果您也喜歡獨家、小眾的精品酒款，可前往英蓋爾門市，體驗多國美酒，享受專人頂級的服務。

(禁止酒駕 喝酒不開車 安全有保障)