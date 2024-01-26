台灣麥當勞40歲了！如何慶生看過來！

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麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷，是陪伴許多人長大的麥當勞經典四人物，更是回憶中的歡樂代表。為慶祝在台40週年，麥當勞首度聯手在地設計師團隊「Five Metal Shop」，以Y2K的慢網速風格連結重新詮釋經典四人物，潮創新設計「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」系列，並推出限量馬克杯對杯，邀請全民「抖陣」一起玩！

「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」馬克杯對杯，將於1月31日上午11點正式亮相，全台限量4萬組。全新抖陣風格的麥當勞叔叔與好朋友，亦將驚喜現身台北昆明概念旗艦餐廳 、板南線專屬車廂，加入麥當勞LINE官方帳號更可下載限定LINE貼圖及桌布，麥粉可一起蒐集四人物的潮可愛魅力。

今年1月28日是台灣麥當勞40歲生日，全台第一間麥當勞-台北民生餐廳改裝後，特別選在當天正式揭幕；在別具意涵的這一天，麥當勞叔叔與好朋友們將共同現身，帶著代言人蔡依林及皇后陛下團隊精心製作的生日蛋糕與顧客同歡，一起迎接40週年的重要里程。

董事長李昌霖亦將出席揭幕活動並表示，從1984年麥當勞第一家餐廳開幕，到全台灣有超過400家餐廳，40年來，台灣麥當勞不斷與時俱進，透過更優質的食材、更專業的設備及更多元的服務，帶給顧客更方便、更美味，同時也更有人與人之間互動溫度的餐點體驗。餐飲不僅提供美味，更能連結人們，並帶來幸福的力量，在麥當勞40歲的這一年，希望能與大家一同回味心中與麥當勞有關的簡單的快樂，並讓更多人感受到歡樂與溫暖，持續透過『慇懃款待』的精神，打造更好的麥當勞。

麥當勞叔叔與好朋友們，總是帶給大小顧客驚喜與回憶。台灣麥當勞為慶祝40週年，首次跨界合作知名設計師團隊「Five Metal Shop」，以饒富創意的形式，重新詮釋麥當勞叔叔與好朋友的經典樣貌，結合Y2K慢網速的撥接時期，下載圖片還會「抖抖」的特色，設計「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」系列，意味著新舊時代交替接軌，無論是麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥或漢堡神偷，都有了全新「抖抖」視覺與新潮創新的詮釋，讓喜愛的粉絲們未來都能一起享受簡單的快樂。

想要一次擁有全新麥當勞叔叔與好朋友，就一定要蒐藏限量「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」馬克杯對杯，馬克杯對杯分別為麥當勞叔叔與大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷，可愛、潮感滿分的40週年限定馬克杯，農曆年節珍藏或送禮都實用，喜愛麥當勞叔叔與好朋友的粉絲們一定要蒐！「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」馬克杯對杯，將於1月31日上午11點起至2月27日（或售完為止）正式開賣，全台限量4萬組，購買任一餐點加價368元，即可擁有300mL馬克杯對杯，精緻又划算的禮盒包裝，農曆過年家中自用、拜年送禮都是最好選擇。

麥當勞台北昆明餐廳1月29日起，打造全球唯一「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」概念旗艦餐廳。「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」獨家圖樣設計的抖抖風格樓梯、四人物攻佔巨幅玻璃窗跟民眾打招呼等潮可愛布置，歡迎民眾一起來朝聖，親身體驗「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」的潮可愛魅力。

1月30日起，麥當勞LINE官方帳號還能免費領取40週年「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」的潮可愛貼圖及手機桌布，麥當勞更於台北捷運板南線部分車廂內，塗裝「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」的專屬設計圖樣，車廂內還有麥當勞叔叔與好朋友的角色專屬互動遊戲，邀請民眾體驗解鎖，全民抖陣一起回味童年歡樂時光，讓麥當勞叔叔與好朋友們抖陣陪伴你的每一天。

麥當勞自1984年登台，1月28日即將迎來40歲生日， 歡慶生日當天，代言人蔡依林親自設計並與皇后陛下團隊共同製作翻糖生日蛋糕給予祝福！對許多人而言，麥當勞是創造回憶的地方，代言人蔡依林亦特別以「麥當勞是我偷偷快樂、幸福的秘密皇宮」為主題，打造專屬麥當勞的生日蛋糕，歡慶麥當勞40歲生日。